Αύξηση 11% στην προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού τομέα, στα €6,7 δισ. η παραγωγή

Τα κυριότερα μεγέθη στον κατασκευαστικό τομέα κατά το 2024 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2024 κατά 7,4% και έφθασε στα €6,7 δισ. σε σύγκριση με €6,2 δισ. το 2023.

Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 10,7% στα €1,7 δισ. το 2024 από €1,6 δισ. το 2023. Οι νέες κατασκευές έφθασαν το 2024 στα €3,8 δισ. καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το 2023.

Ειδικότερα, τα οικιστικά κτίρια αυξήθηκαν κατά 8,6%, τα μη οικιστικά κτίρια κατά 2,6% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 2,0%, σε σύγκριση με το 2023. Η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2024 κατά 1,9% στις 39,7 χιλιάδες από 38,9 χιλιάδες άτομα το 2023.