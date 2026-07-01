Οδεύουν προς συγχώνευση Altius και Universal Life

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Altius Insurance και την επικείμενη συγχώνευσή της με την Universal Life, η Alpha Bank αναδεικνύεται στον τρίτο σε μέγεθος ασφαλιστικό πυλώνα της Κύπρου

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της Altius Insurance Ltd., τον αποκλειστικό συνεργάτη της Alpha Bank Κύπρου στο bancassurance επί 11 χρόνια.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί το πρώτο καθοριστικό βήμα μιας στρατηγικής που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2025, με στόχο τη δημιουργία ενός εκ των τριών κορυφαίων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ηγετική θέση στον κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας.

Όπως επισημαίνεται, με την εξαγορά της Altius, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη συγχώνευση της Altius με τη Universal Life σε μία νέα ενιαία εταιρεία, επί της οποίας η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό. Παράλληλα, ο Όμιλος Photos Photiades, βασικός σήμερα μέτοχος της Universal Life, αναμένεται να διατηρήσει κι αυτός ένα στρατηγικό ποσοστό στο νέο σχήμα, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας που έχει συνάψει με την Alpha Bank, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων των μερών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τι φέρνει το νέο σχήμα

Με την αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας των δύο οργανισμών, διαμορφώνεται μία νέα ισχυρότερη ασφαλιστική εταιρεία που φέρει σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο στην Τράπεζα όσο και στον πελάτη. Από τη μία, η Alpha Bank θα ενισχύσει την ποιότητα και την ανθεκτικότητα της των εσόδων της από προμήθειες.

Η ενιαία εταιρεία, πρόκειται επίσης, να φέρει στην Τράπεζα ένα δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και πελατειακή βάση πάνω από 100.000. Η Altius φέρνει αποδεδειγμένη ισχύ στους Γενικούς Κλάδους και στο bancassurance, ενώ η Universal Life, με τη σειρά της, η ιστορικότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο (ιδρυμένη το 1970), κατέχει 15,1% μερίδιο αγοράς στον κλάδο Ζωής (α' εξάμηνο 2025). Η σύνθεσή τους δημιουργεί έναν οργανισμό με ουσιαστικά αναβαθμισμένες δυνατότητες διασταυρούμενης διάθεσης τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Από την άλλη, πρόκειται να διαμορφωθεί ένας οργανισμός που συνδυάζει σε μία ενιαία πλατφόρμα τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Για τον πολίτη και την επιχείρηση αυτό στην πράξη σημαίνει μια ενιαία πρόταση από την ίδια τράπεζα: ασφάλιση Ζωής και Ζημιών, κάλυψη υγείας, διαχείριση επενδυτικών προϊόντων και ασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας.

Με την στρατηγική αυτή κίνηση, η Alpha Bank εδραιώνει τη θέση της ως ο τρίτος τραπεζοασφαλιστικός πυλώνας στην αγορά της Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank είναι ήδη η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Μεγαλόνησο, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AstroBank τον Οκτώβριο 2025, με συνολικά κεφάλαια άνω των 6,6 δισ. ευρώ και καταθέσεις άνω των 5,6 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τη διαμόρφωση δύο ισχυρών θέσεων σε δύο αγορές που αλληλοσυμπληρώνονται.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίου της τράπεζας:

απόδοση επί κεφαλαίου (RoCET) άνω 20%,

αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 2%,

βελτίωση απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω 30 μονάδων βάσης,

περιορισμένη επίπτωση μόλις 23 μονάδες βάσης στο CET1.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την εξαγορά της Altius και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί σε πρωταρχικό στάδιο με τους μετόχους της Universal και της Altius ακολουθούν οι εξής ενέργειες: