«Κρατάμε ισορροπίες» για τα ταμεία προνοίας - Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας στον «Π»

Στις αλλαγές που θα επέλθουν στις συντάξεις εφόσον οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί προχωρήσουν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και η Βουλή ανάψει το πράσινο φως, αναφέρεται στο πλαίσιο συνέντευξής του στο podcast «Ματιά στην Οικονομία» του «Πολίτη» ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος μετά από 46 χρόνια.

Ο κ. Μουσιούττας αναμένεται να έχει συναντήσεις με τα κόμματα, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε δογματικοί» για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, «είμαστε ανοιχτοί» σε εισηγήσεις χωρίς να αλλάζουν τη φιλοσοφία της και να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΤΚΑ.

Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τα ταμεία προνοίας, εκτιμά ότι μπορεί να εξευρεθεί λύση αν γίνουν υποχωρήσεις από τους εταίρους. Η κυβέρνηση έχει θέση, ανέφερε, ωστόσο προσπαθεί να κρατά ισορροπίες μεταξύ των εταίρων στην προσπάθεια να εξευρεθεί λύση.

Επιβεβλημένη ανάγκη

Στη συνέντευξή του, ο κ. Μουσιούττας εξηγεί ότι η μεταρρύθμιση είναι μια επιβεβλημένη ανάγκη και περιλαμβάνεται και στο προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαδικασία διαβούλευσης της μεταρρύθμισης, υπενθύμισε, ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια από τον προκάτοχό του Γιάννη Παναγιώτου και δόθηκαν οδηγίες προς τον αναλογιστή.

«Το πρώτο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης θα είναι η αύξηση των συντάξεων», αναφέρει, σημειώνοντας ότι για κάποιους η αύξηση θα είναι 5%, για άλλους θα ανέλθει μέχρι και 55%, με βάση κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη, όπως το ύψος των εισφορών των εργαζομένων, η περιοδικότητά τους και η διάρκεια της εργασιακής ζωής.

Ερωτηθείς για το συνολικό ύψος της αύξησης των συντάξεων, ο υπουργός απάντησε ότι «Όχι, δεν ξέρουμε», σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που προσμετρώνται. Πέραν των συντάξεων, η μεταρρύθμιση επηρεάζει και άλλα συναφή ωφελήματα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε όλα τα είδη των συντάξεων, γήρατος, αναπηρίας και χηρείας, ενώ διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν και στα επιδόματα που δίνονται με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πολίτες. Επίσης, ο υπουργός αναφέρει ότι υπάρχουν κι άλλα στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται στη μεταρρύθμιση και τα οποία διαχρονικά θα βοηθήσουν στην αύξηση των συντάξεων.

Για παράδειγμα, πέραν όσων ισχύουν σήμερα για την πίστωση ασφαλιστικών μονάδων λόγω φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (έως τέσσερα χρόνια) και στρατιωτικής θητείας, προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετων μονάδων σε μητέρες που δεν εργάζονται ή εργάζονται με μερική απασχόληση, για διάστημα έως τριών ετών ανά παιδί. Πρόσθετες μονάδες θα παραχωρούνται επίσης σε άτομα με αναπηρία, άτυπους φροντιστές, καθώς και σε αποφοίτους που αναζητούν εργασία για διάστημα έως ενός έτους.

Η αναλογιστική μείωση 12%

Όσον αφορά την αναλογιστική μείωση του 12% για πρόωρη αφυπηρέτηση, ο υπουργός ανέφερε ότι θα μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 10% με οριζόντια εφαρμογή, τονίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να καταργηθεί. Ουσιαστικά, θα ισοδυναμούσε με μείωση του ορίου αφυπηρέτησης από τα 65 στα 63 έτη.

«Δεν είναι κατ' ουδένα λόγο πρόθεσή μας η μείωση του ορίου αφυπηρέτησης και καμία χώρα δεν προχωρά σε μείωση των ορίων», τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει εάν θα ληφθούν παράγοντες υπόψη στον καθορισμό του ύψους της αναλογιστικής μείωσης, ο υπουργός απάντησε ότι «δεν επιλέξαμε αυτήν την εισήγηση», παρόλο που, όπως είπε, κάποιες συντεχνίες εισηγήθηκαν ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός αναλόγως επαγγελμάτων ή χρόνων εργασιακής ζωής. «Έφυγε από το τραπέζι αυτή η εισήγηση», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στο πλαίσιο των συζητήσεων.

Πριν τις 15 Αυγούστου το νομοσχέδιο

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, ο υπουργός σημειώνει ότι θα δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τις 15 Αυγούστου, ενώ θα προηγηθεί στις 5 Αυγούστου συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό. Απαντώντας σε ερώτηση εάν συμφωνεί με τη μεταρρύθμιση το ΥΠΟΙΚ, απάντησε καταφατικά, αναφέροντας ωστόσο ότι «υπάρχει κάποιο σημείο που θέλαμε να το ξαναδούμε».

Όριο φτώχειας

Ο υπουργός παραδέχεται ότι ακόμα και μετά τη μεταρρύθμιση θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν συνταξιούχοι με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι τα ταμεία προνοίας να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας το συνολικό εισόδημα των συνταξιούχων.

«Αν κάποιος είναι κάτω από το όριο της φτώχειας (που θα είναι), μπορεί με το πρόσθετο ποσό που θα λάβει από το ταμείο προνοίας, αν γίνει υποχρεωτικό, να αυξηθεί το εισόδημά του», επεσήμανε.

Όπως είπε, το όριο της φτώχειας είναι στα €1.103 σήμερα και ο κατώτατος μισθός στα €1.088 και υπενθύμισε ότι προεκλογικά ακούστηκε ότι η κατώτατη σύνταξη είναι πιο χαμηλή και πρέπει να αυξηθεί στα €1.088.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αποκλείεται να φθάσει σε αυτά τα νούμερα η κατώτατη σύνταξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μακάρι να μπορούσα να πω» ότι η σύνταξη θα φθάσει όχι τα €1.088 αλλά τα €1.588.

«Υπάρχει ένα ταβάνι στα χρήματα που έχει το ταμείο ή που προβλέπονται να εισέλθουν στο ταμείο τα επόμενα 40 χρόνια, δηλαδή ο χρονικός ορίζοντας της αναλογιστικής μελέτης», τόνισε.

Ο υπουργός ανέφερε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως, εφόσον έχει συμφωνηθεί ότι δεν θα αυξηθούν οι εισφορές και το όριο αφυπηρέτησης, τα διαθέσιμα κεφάλαια του ταμείου είναι σταθερά υπολογισμένα και οι οποιεσδήποτε αλλαγές από αυτά που θα προτείνονται θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη μείωση κάπου αλλού.

Βιωσιμότητα

Απαντώντας σε ερώτημα για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, τόνισε πως «το ταμείο είναι βιώσιμο και με τις αλλαγές που γίνονται», σημειώνοντας ότι κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση νέας αναλογιστικής μελέτης με ορίζοντα 40 έως 50 ετών.

Αναφορικά με τη διαχείριση των αποθεματικών του ταμείου, διαβεβαίωσε ότι μέσω ασφαλιστικών δικλίδων που θα τεθούν, όπως για παράδειγμα η διασπορά επενδύσεων, δεν θα τεθούν σε κίνδυνο οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Στην ανεξάρτητη αρχή που θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια, σημείωσε, θα πρέπει να συμμετέχουν άτομα τα οποία να είναι γνώστες του αντικειμένου, να είναι έντιμοι και να έχουν κατευθυντήριες γραμμές για επενδύσεις με το λιγότερο ρίσκο.

«Και όταν λέμε άτομα, μπορεί να είναι οίκοι ή οτιδήποτε, αλλά θα υπάρχει το συμβούλιο που θα μπορεί να αναθέσει, αντιλαμβάνομαι, με βάση και τα πρότυπα που βλέπουμε σε άλλες χώρες σε εξειδικευμένους οργανισμούς τη διαχείριση κομματιών του χαρτοφυλακίου».

Οι συντεχνίες θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο στην επιτροπή, σημείωσε.

Θέλω και μπορώ

Τέλος, ο κ. Μουσιούττας ρωτήθηκε εάν θέλει να συνεχίσει στο πηδάλιο του υπουργείου εν αναμονή του επικείμενου ανασχηματισμού, λέγοντας ότι «θέλω και μπορώ να ολοκληρώσω αυτή τη μεταρρύθμιση, πάντοτε σε συνεργασία με τον υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα, ώστε να προσφέρουμε στους πολίτες αυτό που δικαιούνται, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό».

Η συνέντευξη του υπουργού έγινε στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία». Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο politis.com.cy