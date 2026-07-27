CTC: Ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση εξαγοράς της Ermes Department Stores

Η Cyprus Trading Corporation Plc , ανακοίνωσε ότι η διαδικασία της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ermes Department Stores PLC, η οποία είχε υποβληθεί στις 02 Απριλίου 2026, έχει ολοκληρωθεί.

Μετά τον τελικό έλεγχο των εντύπων αποδοχής και μεταβίβασης, το συνολικό ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης έφτασε το 9,145%, καθώς υποβλήθηκαν έγκυρα έντυπα αποδοχής και μεταβίβασης για 15.957.667 μετοχές της υπό εξαγορά εταιρείας, εκ των οποίων οι 1.026.128 μετοχές (0,588% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου) αφορούν μετοχές από πρόσωπα που με βάση το νόμο θεωρούνται ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την CTC.

Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο 77,215% (134.740.047 μετοχές) που κατείχε άμεσα η CTC στη λήξη της δημόσιας πρότασης στις 13 Ιουλίου 2026, εξασφαλίζει συνολική συμμετοχή 86,360% (150.697.714 μετοχές) στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της υπό εξαγορά εταιρείας.

Η καταβολή της αντιπαροχής προς τους δικαιούχους μετόχους που αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση πραγματοποιήθηκε μέσω της εκτέλεσης τραπεζικών εμβασμάτων στις 23 Ιουλίου 2026 και η CTC προχώρησε σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των τίτλων μέσω του Χειριστή Ανάδοχου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO).

Η CISCO ενήργησε ως σύμβουλος και χειριστής ανάδοχος στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαδικασίας της δημόσιας πρότασης.