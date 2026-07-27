Τράπεζα Κύπρου: Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής (Sub-Custodian Bank) στην Κύπρο για το 2026, από το Global Finance

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Υποθεματοφυλακή Τράπεζα στην Κύπρο για το 2026» από το Global Finance, ένα από τα κορυφαία διεθνή οικονομικά περιοδικά στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της θέση στον τομέα των υπηρεσιών θεματοφυλακής και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών στην κυπριακή αγορά.

Η διάκριση αναγνωρίζει την αριστεία σε βασικούς τομείς της θεματοφυλακής, όπως η λειτουργική αποδοτικότητα, η τεχνολογία, η εξυπηρέτηση πελατών και η κανονιστική εξειδίκευση. Παράλληλα, αναδεικνύει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που παρέχουν σταθερά υψηλής ποιότητας λύσεις θεματοφυλακής και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και την παροχή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών θεματοφυλακής προς τη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη συνεχή επένδυση της Τράπεζας σε καινοτόμες και πελατοκεντρικές μετασυναλλακτικές λύσεις, που στηρίζονται σε ισχυρές πρακτικές διακυβέρνησης, πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και εκτεταμένη γνώση των αγορών.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, η Δέσποινα Κυριακίδου, Διευθύντρια Treasury της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε:

«Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της αφοσίωσης και των σταθερά υψηλών προδιαγραφών των ομάδων μας. Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής βασίζονται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και την ικανότητα διαχείρισης ενός ολοένα πιο σύνθετου επενδυτικού και κανονιστικού περιβάλλοντος. Στην Τράπεζα Κύπρου συνεχίζουμε να επενδύουμε στις δυνατότητες και την τεχνολογία μας, παραμένοντας προσηλωμένοι στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Η διάκριση αυτή από το Global Finance ενισχύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ασφαλείς, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας λύσεις σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.»

Η Τράπεζα Κύπρου είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, υποστηριζόμενη από μία ιδιαίτερα έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα με εκτεταμένη γνώση του τοπικού και διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Η Τράπεζα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων και εξατομικευμένες λύσεις εξυπηρέτησης.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες θεματοφύλακα (Depositary Services) για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ (UCITS) και των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFs). Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν παρακολούθηση ταμειακών ροών, φύλαξη περιουσιακών στοιχείων και άλλα εποπτικά καθήκοντα, υποστηρίζοντας εγχώριους και διεθνείς πελάτες ώστε να δραστηριοποιούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε ολοένα πιο σύνθετες διεθνείς αγορές.

Η αναγνώριση της Τράπεζας Κύπρου ως Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής στην Κύπρο για το 2026 ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστου συνεργάτη για τη χρηματοοικονομική και επενδυτική κοινότητα και αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευσή της για αριστεία στην εξυπηρέτηση, καινοτομία και τα υψηλότερα πρότυπα παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής.