Νέα Συνεργατική Τράπεζα: Συγκεντρώσεις στα χωριά και βοήθεια σε άτομα άνω των 50

Ξεκινούν αύριο οι παγκύπριες συγκεντρώσεις με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους όρους της δημόσιας προσφοράς 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ .

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων και αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής.

Η έναρξη των συγκεντρώσεων θα γίνει στις 30 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη, ενώ ακολουθούν εκδηλώσεις στην Ευρύχου, τον Κάμπο, τη Μαραθάσα και το Πελένδρι.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της Συνεργατικής Εταιρείας, Πανίκος Χάμπας, υπάρχει ένα μικρό ζήτημα για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 50 ετών που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία και στόχος είναι ο καθορισμός 2 ατόμων σε κάθε κοινότητα για παροχή βοήθειας.

Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες συναντήσεις:

30 Ιουλίου 2026, 7:30 μ.μ. – Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη

– Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη 4 Αυγούστου 2026, 7:00 μ.μ. – Τριπτόλεμος Ευρύχου

– Τριπτόλεμος Ευρύχου 5 Αυγούστου 2026 – Μαραθάσα

– Μαραθάσα 6 Αυγούστου 2026, 5:30 μ.μ. – Καφενείο Κούλας Πηλαβάκη, Κάμπος

– Καφενείο Κούλας Πηλαβάκη, Κάμπος 27 Αυγούστου 2026, 7:00 μ.μ. – Κινηματοθέατρο «Όλυμπος», Πελένδρι

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μετοχές και να εγγραφούν ως μέλη της εταιρείας θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, τραπεζική κάρτα και λογαριασμό κοινής ωφελείας, όπως της ΑΗΚ, τηλεφώνου ή ύδρευσης.

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο και τους όρους της δημόσιας προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την υποβολή αίτησης, οι επενδυτές πρέπει να μελετήσουν προσεχτικά το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο στην ιστοσελίδα https://shares.pccpc.cy/docs/enimerotiko-deltio.pdf και τους όρους της Δημόσιας προσφοράς.