«Τρέξτε» για τις φορολογικές δηλώσεις- Μην περιμένετε την καταληκτική ημερομηνία, λέει στον «Π» ο Έφορος Φορολογίας

Κάλεσμα στους φορολογουμένους να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2025, απευθύνει ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο κ. Μαρκίδης αναφέρει ότι μέχρι τις 28 Ιουλίου 2026, έχουν επεξεργαστεί τη δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 περίπου 65.500 άτομα, εκ των οποίων περίπου οι 53.700 την έχουν υποβάλει οριστικά, ποσοστό περίπου ίσο με 19% της συνολικής επεξεργασίας των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2024 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Περίπου 11.800 δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 βρίσκονται σε προσωρινή παραλαβή.

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου χωρίς λογαριασμούς ΤΦ1 2024, έτυχαν επεξεργασίας 342.600 δηλώσεις και είχαν υποβληθεί οριστικά 337.400.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, φέτος αναμένεται ελαφρώς αυξημένος ο αριθμός των δηλώσεων που θα υποβληθούν, λόγω της συνεχούς διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό εισόδημα για το έτος 2025, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ).

Ο κ. Μαρκίδης υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2025, είναι η 31η Οκτωβρίου 2026, και ότι η υποβολή της δήλωσης μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας φέρει χρηματική επιβάρυνση €150.

«Έκκληση μας είναι οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην υποβολή της δήλωσής τους και να μην περιμένουν την καταληκτική ημερομηνία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην οριστική υποβολή της δήλωσης, αφού δηλώσεις που βρίσκονται "Σε Προσωρινή Παραλαβή» δε θεωρούνται ότι παραλήφθηκαν και βρίσκονται σε εκκρεμότητα», σημειώνει.

Στη δήλωση του 2025 διατηρούνται όλοι οι αυτοματισμοί που διευκολύνουν τους φορολογουμένους:

Για συνταξιούχους: Με την καταχώριση των αναγνωριστικών στοιχείων (ΑΚΑ, Ημερομηνία Γέννησης και Φύλο), συμπληρώνονται αυτόματα το ποσό της σύνταξης και οι κρατήσεις (φόρος και ΓεΣΥ), βάσει στοιχείων από το Γενικό Λογιστήριο και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Για αυτοεργοδοτούμενους: Με τα ίδια στοιχεία, το σύστημα ανακτά και συμπληρώνει αυτόματα τις εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ.

Προσυμπληρωμένα στοιχεία: Θα εμφανίζονται έτοιμα τα στοιχεία εργοδότη (ΑΦΤ και επωνυμία) και τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών από το προηγούμενο έτος.

Το σύστημα θα προβαίνει αυτόματα στον υπολογισμό των τελικών ποσών στο μέρος «Υπολογισμός Φόρου» (Φόρος Εισοδήματος, ΓεΣΥ και Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα).