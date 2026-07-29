Σταθεροποιητικές τάσεις στο ΧΑΚ την Τετάρτη

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 309,28 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση σε ποσοστό μόλις 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €337.547,23.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,73 μονάδες, καταγράφοντας επίσης οριακές απώλειες σε ποσοστό 0,01%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν μόνο οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς και των Ξενοδοχείων, σε ποσοστό 0,25% και 1,41% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά σημείωσε ζημιές 0,08% και οι Επενδυτικές Εταιρείες πτώση 0,66%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €303.515,29 (τιμή κλεισίματος €10,06 – πτώση 0,79%), της Demetra Holdings με €19.508,65 (τιμή κλεισίματος €1,47 – πτώση 0,68%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €3.996,65 (τιμή κλεισίματος €1,33 – χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €2.847,10 (τιμή κλεισίματος €5,65 - χωρίς μεταβολή) και της Eurobank με €2.224,44 (τιμή κλεισίματος €4,44 - πτώση 0,09%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 73.

Πηγή: ΚΥΠΕ