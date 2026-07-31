Νέα βελτίωση στο οικονομικό κλίμα τον Ιούλιο, υποχώρησε η αβεβαιότητα

Τον Ιούλιο 2026, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε περαιτέρω, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 0,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η αύξηση του ΔΟΣ ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο, λόγω κυρίως πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά τους επόμενους μήνες.

Η άνοδος του κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών πηγάζει από θετικότερες προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου, παρά τις αρνητικές αξιολογήσεις για την πρόσφατη οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Στο λιανικό εμπόριο, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις συνέχισαν νακινούνται ανοδικά για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενώ οι αξιολογήσεις για τα τρέχοντα επίπεδα αποθεμάτων καλυτέρευσαν εκ νέου, οδηγώντας σε περαιτέρω βελτίωση του κλίματος στον τομέα.

Αντίθετα, στη μεταποίηση το κλίμα υποχώρησε λόγω της επιδείνωσης των αξιολογήσεων για τα τρέχοντα αποθέματα τελικών προϊόντων, αλλά και εξαιτίας των αρνητικότερων εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου.

Το κλίμα στις κατασκευές αποδυναμώθηκε ελαφρώς, κυρίως λόγω μικρής υποχώρησης στις αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα τους.

Το καταναλωτικό κλίμα σημείωσε κάμψη, καθώς οι καταναλωτές αξιολόγησαν αρνητικότερα την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες για την οικονομική τους κατάσταση κατά τους επόμενους μήνες.

Αβεβαιότητα

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας υποχώρησε τον Ιούλιο λόγω της μείωσης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας στους τομείς των υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών.

Ωστόσο, η καταναλωτική αβεβαιότητα αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Μεταξύ όλων των εισοδηματικών ομάδων, τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο στην αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση.