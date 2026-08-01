Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ για τις άδειες ανάπαυσης στο δημόσιο- Οι νέες ρυθμίσεις

Εγκύκλιο για τη χορήγηση αδειών στο δημόσιο, εξέδωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μετά τη ψήφιση από την Βουλή των σχετικών τροποποιητικών κανονισμών στις 9 Ιουλίου και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει η Διευθύντρια του Τμήματος, Έλενα Οικονομίδου Αζίνα, με τους τροποποιητικούς κανονισμούς, εισάγονται οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις:

α) Πρόσωπο που διορίζεται σε μόνιμη θέση και αμέσως πριν από τον διορισμό του υπηρετούσε σε μόνιμη θέση σε άλλη κρατική υπηρεσία (Δυνάμεις Ασφαλείας, Ένοπλες Δυνάμεις, Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία) ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, διατηρεί τον αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που εδικαιούτο με το προηγούμενο καθεστώς απασχόλησής του και τα χρόνια υπηρεσίας του στην προηγούμενη θέση, λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς κλιμάκωσης της άδειας ανάπαυσής του

β) Πρόσωπο που διορίζεται σε μόνιμη θέση και αμέσως πριν από τον διορισμό του απασχολείτο ως Εργοδοτούμενος Αορίστου Χρόνου στη δημόσια υπηρεσία ή με αντίστοιχο καθεστώς σε άλλη κρατική υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, διατηρεί τον αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που εδικαιούτο με το προηγούμενο καθεστώς απασχόλησής του και τα χρόνια υπηρεσίας του με το προηγούμενο καθεστώς, λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς κλιμάκωσης της άδειας ανάπαυσής του

γ) Πρόσωπο που διορίζεται σε μόνιμη θέση και αμέσως πριν από τον διορισμό του υπηρετούσε ως ωρομίσθιο προσωπικό σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, διατηρεί τον αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που εδικαιούτο με το προηγούμενο καθεστώς απασχόλησής του εάν αυτός υπερβαίνει τον αριθμό που δικαιούται με το νέο καθεστώς, μέχρις ότου με τα χρόνια υπηρεσίας του στη δημόσια θέση να δικαιούται άδεια ανάπαυσης, με βάση την επόμενη κλίμακα των αδειών ανάπαυσης, όπως ήδη ισχύει με το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που διορίζεται σε μόνιμη θέση.

Αναδρομική ισχύς

Οι πρώτες δύο ρυθμίσεις, τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την 1.1.2018. Συνεπώς, για δικαιούχους υπαλλήλους, θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή και της συσσωρευμένης άδειας ανάπαυσης τους, πιστώνοντας τους με τις πρόσθετες ημέρας άδειας που θα είχαν κερδίσει από την εν λόγω ημερομηνία ή άλλη μεταγενέστερη, ανάλογα με την ημερομηνία διορισμού τους σε θέση στη δημόσια υπηρεσία.

Η τρίτη ρύθμιση, τίθεται σε ισχύ από τις 17 Ιουλίου 2026, ημερομηνία δημοσίευσης των κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Απαραίτητη η βεβαίωση

Όπως τονίζεται, για την υλοποίηση των ρυθμίσεων, οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τον προηγούμενο εργοδότη τους, στην οποία να καταγράφεται το καθεστώς απασχόλησης που είχαν πριν τον διορισμό τους, τις μέρες άδειας ανάπαυσης που δικαιούνταν και τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Επισημαίνεται τέλος, ότι κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων, το σύνολο της άδειας ανάπαυσης των επηρεαζόμενων, δύναται να ξεπεράσει το καθορισμένο ανώτατο όριο συσσώρευσης. Νοείται ωστόσο ότι, οποτεδήποτε το υπόλοιπο που οι επηρεαζόμενοι διατηρούν σε προσωπική βάση μειώνεται, δεν επιτρέπεται εφεξής περαιτέρω συσσώρευση, εάν αυτή υπερβαίνει το καθορισμένο ανώτατο όριο συσσώρευσης.