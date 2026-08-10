Πρώτα έσοδα από φυσικό αέριο το 2028: Συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, στον «Π»

Την εκτίμηση ότι τα πρώτα έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία από το φυσικό αέριο αναμένονται εντός του 2028, διατύπωσε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον «Π», σημειώνει ότι τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζονται μέσα από τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί μεταξύ του κράτους και των εταιρειών και ότι το κοίτασμα «Κρόνος», με ποσότητες φυσικού αερίου που ξεπερνούν τα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, αναμένεται να εισέλθει σε παραγωγή το 2028. Σε σχέση με το κοίτασμα «Αφροδίτη», ο υπουργός Ενέργειας προανήγγειλε εξελίξεις για το 2ο εξάμηνο του 2027. Ο Μιχάλης Δαμιανός αναφέρεται, επίσης, και σε άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως την επάρκεια στην ηλεκτροδότηση καθώς και στο επίκαιρο ζήτημα με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας. Η κοινοπραξία ENI – Total προχωρά στην εμπορική αξιοποίηση του «Κρόνος» από το 2028. Θα δει όφελος ο Κύ...