Ζακάκι: Δύο άνδρες καταζητούνται για τον τραυματισμό 24χρονου με μαχαίρι σε οικοδομή – Εκτός κινδύνου η κατάσταση της υγείας του

Δύο άνδρες ηλικίας 20 και 22 ετών καταζητούνται, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά στον τραυματισμό με μαχαίρι 24χρονου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε υπό ανέγερση οικοδομή, στην περιοχή Ζακακίου.

Σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που νοσηλεύεται είναι εκτός κινδύνου. Οπως ανέφερε ο κ. Κυριάκου, ο 24χρονος φέρει επιφανειακά τραύματα στη κοιλιά και στα πόδια και αναμένεται εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του από ορθοπεδικό ιατρό.

Εξάλλου σε ανακοίνωση της Αστυνομίας σημειώνεται ότι αυτός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει επιφανειακά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στα κάτω άκρα. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάκωση αρτηρίας στο αριστερό γόνατο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία γύρω στις 10π.μ., ενώ ο 24χρονος εργαζόταν σε υπό ανέγερση οικοδομή στη Λεμεσό, λογομάχησε με δύο πρόσωπα ηλικίας 20 και 22 ετών, τα οποία είχαν μεταβεί στον χώρο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε τον 24χρονο με μαχαίρι. Ακολούθως, οι δύο ύποπτοι εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι μέλη του ΤΑΕ μετέβησαν στη σκηνή του συμβάντος, την φωτογράφησαν και συνέλεξαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα τύχουν επιστημονικών εξετάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ