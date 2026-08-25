ΥΠΟΙΚ: Ανθεκτικότητα, αλλά με αυξητικές πληθωριστικές τάσεις δείχνει η έκθεση εξαμήνου

Ανθεκτικότητα οικονομίας και ανάπτυξη με ικανοποιητικό ρυθμό δείχνει η εξαμηνιαία έκθεση Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ανέφερε ο Υπουργός, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί της Τρίτης.

Παράλληλα με τους θετικούς δείκτες, η έκθεση καταγράφει αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, με τον Υπουργό να αναφέρει ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 0,5% τον Ιανουάριο σε 3,1% τον Ιούνιο, ενώ αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 4% μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συνεχίσει την κοινωνική της πολιτική, σημειώνοντας ότι με την πολιτική αυτή γίνεται η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας. Απαντώντας, ακολούθως, σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Κεραυνός εξήγησε ότι οι οδηγίες της Κομισιόν για τα μέτρα που εφαρμόζονται για αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα πρέπει να είναι στοχευμένα και μικρής διάρκειας.

«Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης, η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την ενεργειακή κρίση που συνεχίζει με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Υπουργός, ανακοινώνοντας τα βασικά στοιχεία της έκθεσης Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Εξήγησε ότι «η οικονομία μας παρουσιάζει ανθεκτικότητα και παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις μας ήταν κάπως συντηρητικές, ακριβώς λόγω των δεδομένων, εν τούτοις, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, η οικονομία μας αναπτύχθηκε με ένα ρυθμό 3,3% το πρώτο εξάμηνο, που είναι ο τριπλάσιος από τον μέσο όρο ρυθμού ανάπτυξης των ευρωπαϊκών χωρών». Πρόσθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρήσει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, είπε ότι επίσης «συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και να λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης» προσθέτοντας ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν στο 4%, σε αντιστοιχία με τον προηγούμενο χρόνο που ήταν στο 5%.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έδειξαν ότι ανήλθε κατά μέσο όρο στο 1,7%, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, εξηγώντας ότι αυξήθηκε από 0,5% τον Ιανουάριο σε 3,1% τον Ιούνιο. «Η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα διατηρηθεί σε πιο ψηλά επίπεδα, γύρω στο 4%», είπε ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για να συγκρατήσει αυτή την πορεία.

«Η δημοσιονομική θέση παραμένει πλεονασματική», συνέχισε ο Υπουργός, αναφέροντας ότι «κατά το πρώτο εξάμηνο του 1926, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της κυβέρνησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ».

Ανέφερε, ακόμα, ότι για ολόκληρο το 2026, το δημοσιονομικό πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα είναι στα €900 εκατομμύρια. «Αυτό συμβάλλει καθοριστικά στη συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, που είναι πέραν του €1 δισεκατομμυρίου, σχεδόν το 33% του προϋπολογισμού», συνέχισε, σημειώνοντας ότι «με την πολιτική αυτή γίνεται η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας».

Αναφερθείς στα μέτρα που λαμβάνονται και είναι σε ισχύ, είπε ότι ανέρχονται σε €200 εκατομμύρια, ενώ πρόσθεσε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι καθοριστικής σημασίας και για τη μείωση του δημοσίου χρέους. «Δεν εφησυχάζουμε, γιατί οι προκλήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν, οι κρίσεις, οι πόλεμοι συνεχίζονται, με απρόβλεπτες εξελίξεις. Έτσι θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτή την προσεκτική οικονομική πολιτική», κατέληξε ο Υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί το μέτρο για μειωμένο φόρο καυσίμων, ο Υπουργός είπε ότι τα μέτρα «αξιολογούνται συνεχώς ανάλογα και με τις εξελίξεις και θα ληφθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις τη δεδομένη στιγμή».

Υπενθύμισε, όμως, «ότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη αυτών των μέτρων, ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και σύντομου χρονικού διαστήματος». Πρόσθεσε, πάντως, ότι «σταθμίζονται όμως τα δεδομένα, γιατί όπως αλλάζουν οι εξελίξεις τα δεδομένα για μας, αλλάζουν και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ερωτηθείς αν τον προβληματίζει η μείωση του πλεονάσματος, ο Υπουργός απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι «ο στόχος δεν είναι να δημιουργούμε πλεονάσματα για να υπάρχουν, τα πλεονάσματα είναι για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας και κυρίως να αποπληρώνουμε το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο το χρέος μας». Πρόσθεσε ότι «με την έναρξη της αποπληρωμής, αντιλαμβάνεστε ότι ίσως να διαφοροποιούνται και οι ανάγκες».

Σε ερώτηση για το κόστος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι η συζήτηση συνεχίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους και ότι «θα ήταν πρώιμο να αρχίσουμε να μιλούμε ποιο είναι το κόστος αυτή τη στιγμή».

Σημείωσε, όμως, ότι το νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης «έχει διάφορες πρόνοιες και επίσης διάφορα σενάρια, επομένως, μετά και τη λήψη των θέσεων των κοινωνικών εταίρων, θα διαμορφωθεί και ποιο σενάριο θα μπορούσε να ακολουθηθεί και τότε θα μπορούμε να μιλούμε πιο συγκεκριμένα».

Πηγή: ΚΥΠΕ