Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS), τα οποία εξειδικεύουν το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα...
Πιο ευέλικτο εποπτικό πλαίσιο για τους λειτουργικούς κινδύνους στις μικρές τράπεζες
Έως το τέλος του 2026 η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για τα πρότυπα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων
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