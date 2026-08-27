Απορρίπτει τρεις πρόνοιες της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η συντεχνία Ισότητα

Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ απορρίπτει τρεις βασικές πρόνοιες του προσχεδίου της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, καταγγέλλοντας μόνιμες μειώσεις σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ζητώντας αλλαγές πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της, η Συντεχνία θέτει ως μη διαπραγματεύσιμα τη μείωση του συντελεστή της συμπληρωματικής σύνταξης από 1,50% σε 1,25%, την αύξηση του κατωφλίου για έξοδο στα 63 σε σχεδόν 38 έτη ασφάλισης και τον μη συνυπολογισμό των ετών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι η μείωση του συντελεστή της συμπληρωματικής σύνταξης κατά 16,7% είναι μόνιμη και επηρεάζει και μονάδες που έχουν ήδη πληρωθεί. Κατά την ανακοίνωση, κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και τα εφάπαξ ποσά γήρατος και χηρείας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η έξοδος στα 63 θα απαιτεί σχεδόν 38 έτη ασφάλισης, αντί περίπου 33 σήμερα, καθώς το κατώφλι αυξάνεται από το 70% στο 80% της περιόδου αναφοράς μέχρι το 2035. Υποστηρίζει ότι η αλλαγή επηρεάζει ιδιαίτερα τις γενιές 1969-1972, ενώ δημιουργεί προβλήματα και για τα Σώματα Ασφαλείας και τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να αφυπηρετούν στα 62 ή 63.

Σε ό,τι αφορά τα έτη σπουδών, η Συντεχνία επικρίνει την πρόνοια που, όπως αναφέρει, παύει να τους αναγνωρίζει θεμελιωτικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπει την εξαγορά τους. Κατά την ΙΣΟΤΗΤΑ, η συγκεκριμένη ρύθμιση πλήττει όσους έχουν πραγματοποιήσει σπουδές και ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό όσων σχεδίαζαν την αποχώρησή τους με βάση το ισχύον καθεστώς.

Η Συντεχνία αναγνωρίζει, ωστόσο, σειρά θετικών αλλαγών στο προσχέδιο, μεταξύ των οποίων την αύξηση της βασικής σύνταξης, την κατάργηση του ορίου του 30% για τη θεμελίωση δικαιώματος, την επέκταση από έξι σε 15 έτη της προθεσμίας για καθυστερημένες εισφορές, την αύξηση κατά 50% του επιδόματος ορφάνιας και την εισαγωγή πιστώσεων ασφάλισης για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει η ΙΣΟΤΗΤΑ για τον συντελεστή της βασικής σύνταξης, ο οποίος, όπως αναφέρει, δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αλλά παραπέμπεται σε διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς κατώτατο όριο ή κριτήρια για τον αρχικό καθορισμό του. Επισημαίνει ότι το εγκριθέν Πλαίσιο προβλέπει συντελεστή από 1,1 στα 63 έως 1,5 στα 67 και ζητεί την κατοχύρωσή του μέσα στον νόμο.

Η Συντεχνία υποστηρίζει επίσης ότι το νέο κείμενο δεν μεταφέρει την υφιστάμενη εγγύηση ότι η συνολική παροχή δεν θα υπολείπεται του 85% της πλήρους βασικής σύνταξης, ενώ εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης, τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας και τις προσαυξήσεις για εξαρτώμενα πρόσωπα.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ζητεί, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση του συντελεστή της συμπληρωματικής σύνταξης στο 1,50%, τη διατήρηση του κατωφλίου πρόωρης εξόδου στο 70%, την αναγνώριση των ετών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για θεμελίωση δικαιώματος και τη διατήρηση του κατώτατου ορίου του 85% της πλήρους βασικής σύνταξης.

Αναφέρει, τέλος, ότι έχει υποβάλει γραπτώς τα ερωτήματα και τα αιτήματά της στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, ζητώντας απαντήσεις πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ