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| Οικονομία

Η ΚΤ της Κίνας διοχέτευσε βραχυπρόθεσμη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας επανάρχισε την Πέμπτη την διοχέτευση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα μέσω βραχυπρόθεσμων συναλλαγών, διάρκειας μιας ημέρας (reverse repos)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας επανάρχισε την Πέμπτη την διοχέτευση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα μέσω βραχυπρόθεσμων συναλλαγών, διάρκειας μιας ημέρας (reverse repos), καθώς αυξήθηκε η ζήτηση για ρευστότητα εν όψει του τέλους του μήνα.

Η Λαϊκή (Κεντρική) Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ανακοίνωσε μέσω διαδικτυακής ανακοίνωσης ότι δάνεισε 503,5 δισεκατομμύρια γιουάν (74,90 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω ομολόγων αντίστροφης αγοράς, μιας ημέρας, στο πλαίσιο πράξεων ανοικτής αγοράς, χωρίς να αποκαλύψει το κόστος δανεισμού.

Επίσης, διοχέτευσε 103 δισεκατομμύρια γιουάν μέσω συναλλαγών διάρκειας επτά ημερών με επιτόκιο 1,40%, αναφέρει η PBOC, προσθέτοντας ότι οι πράξεις της Πέμπτης «ικανοποίησαν πλήρως τη ζήτηση από τους κύριους διαμεσολαβητές».

Η PBOC είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα διεξάγει πράξεις αντίστροφης αγοράς μιας ημέρας από τις 27 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διοχετεύσει έως και 600 δισεκατομμύρια γιουάν, ημερησίως, στο τραπεζικό σύστημα μέσω του εργαλείου ρευστότητας, διάρκειας μιας ημέρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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