Γερμανία: «Ανάσα» στην αγορά εργασίας – Επιβραδύνονται οι απολύσεις τον Αύγουστο

Θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας αρχίζει να έχει η ασθμαίνουσα ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας με τις απολύσεις να επιβραδύνονται τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του οικονομικού ινστιτούτου Ifo.

Το βαρόμετρο απασχόλησης του γερμανικού ινστιτούτο Ifo αυξήθηκε κατά 1,8 μονάδες, στις 94,8 μονάδες τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο την Πέμπτη, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2025.

«Η αγορά εργασίας παρουσιάζει μια ελαφρά ανοδική τάση», δήλωσε ο Τίμο Βόλμερσαουζερ του Ifo. «Συνολικά, ωστόσο, συνεχίζονται οι απολύσεις», πρόσθεσε.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του Ifo σημείωσε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο τον Αύγουστο, όπως έδειξαν τα στοιχεία την περασμένη Τρίτη, μετά από μια ισχυρότερη, από την αναμενόμενη, άνοδο του επενδυτικού κλίματος, καθώς και την ενίσχυση των εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούνιο.

Στον τομέα της μεταποίησης, οι απολύσεις έχουν χάσει τη δυναμική τους, με το βαρόμετρο απασχόλησης του Ifo να ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδό από τον Μάρτιο του 2024.

Αν και η πλειονότητα των τομέων συνεχίζει να επικεντρώνεται στις περικοπές, θετικές εξαιρέσεις αποτελούν οι κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, καθώς και η βιομηχανία τροφίμων.

Παρότι το βαρόμετρο απασχόλησης βελτιώθηκε στον τομέα του εμπορίου, τα σχέδια για περικοπές προσωπικού εξακολουθούν να κυριαρχούν, ενώ στον κατασκευαστικό τομέα και στις υπηρεσίες ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να παραμείνει σταθερός.

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Αυγούστου θα δημοσιευθούν την Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει αμετάβλητο στο 6,4%.

Πηγή: ΚΥΠΕ