Ισραήλ: Δημοσίευμα κάνει λόγο για μυστικό δίαυλο Νετανιάχου με τη Χαμάς το 2014 – Διαψεύδει το γραφείο του

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα να διατηρούσε, κατά τον πόλεμο στη Γάζα το 2014, μυστικό και απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς, χωρίς να έχει ενημερώσει την επίσημη ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα και την ηγεσία του μηχανισμού ασφαλείας, με το γραφείο του να απορρίπτει το δημοσίευμα ως «ψευδές».

Η υπόθεση αφορά στην Επιχείρηση «Protective Edge», τη σύγκρουση διάρκειας 50 ημερών που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2014 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ενώ οι μάχες συνεχίζονταν, το Ισραήλ είχε στείλει στο Κάιρο υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία, η οποία διαπραγματευόταν εκεχειρία μέσω της αιγυπτιακής μεσολάβησης.

Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας «Μααρίβ» την οποία έκανε ο Μπεν Κάσπιτ, ενός από τους πλέον γνωστούς δημοσιογράφους στο Ισραήλ, λειτουργούσε δεύτερος, μυστικός δίαυλος παράλληλα με τον επίσημο.

Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Σλόμι Φόγκελ, συνεργάτης και άνθρωπος εμπιστοσύνης του Νετανιάχου, φέρεται να συνομιλούσε επί εβδομάδες τηλεφωνικά με τον Γάζι Χαμάντ, τότε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα. Ο Νετανιάχου φέρεται να καθόριζε τις κατευθυντήριες γραμμές, ενώ ο Γιόσι Κοέν, τότε επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, διαμόρφωνε τα μηνύματα.

Η αποκάλυψη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή η επίσημη αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας, αγνοούσε την ύπαρξη του παράλληλου διαύλου.

Πρώην αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι, όταν το πληροφορήθηκαν, έθεσαν το θέμα στον Νετανιάχου, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Γιοράμ Κοέν, επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι υπηρεσίες αρχικά δεν γνώριζαν.

Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η υπόθεση φωτίζει τις απαρχές της «αντίληψης» πως η Χαμάς μπορούσε να ελεγχθεί μέσω συνεννοήσεων και οικονομικών διευκολύνσεων. Ωστόσο, το δημοσίευμα δεν υποστηρίζει ότι υπήρξε συμφωνία ή ότι ο μυστικός δίαυλος καθόρισε την έκβαση του πολέμου.

Οι Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν συνέδεσαν την υπόθεση με την άρνηση σύστασης κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου. Το γραφείο Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά το δημοσίευμα ως ψευδές, ενώ εκπρόσωπος του Φόγκελ το χαρακτήρισε «fake news».

Πηγή: ΚΥΠΕ