Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση για συνταξιοδοτικό, συνεδρίες δυο φορές την εβδομάδα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πρωί της Παρασκευής στο Υπουργείο, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να συνεδριάζουν δύο φορές τη βδομάδα.

Συγκεκριμένα, θα συνεδριάζουν τα πρωινά κάθε Δευτέρας και Πέμπτης τις επόμενες βδομάδες, μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, το Σώμα θα συνεδριάσει στις 4:30μμ.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υπουργός εξέφρασε την πρόθεση για εντατικές διαβουλεύσεις, σημειώνοντας ότι νομοτεχνικά υπάρχουν περιθώρια για τροποποιήσεις στην πρόταση που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους.

Νωρίτερα, η Τεχνική Επιτροπή ενημερώθηκε από το Υπουργείο για τον πυλώνα μηδέν, που αφορά την κοινωνική πολιτική του κράτους για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ