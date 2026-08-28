Αρμεύτης και Ξυδιάς για τη ρύπανση της θάλασσας Λεμεσού: «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση» (ηχητικό)

Την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη θάλασσα της Λεμεσού υπογράμμισαν οι δήμαρχοι Λεμεσού και Αμαθούντας, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού για αξιολόγηση της κατάστασης και καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Αρμεύτης: «Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η συνέχιση αυτής της κατάστασης»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική τη συνεχιζόμενη κατάσταση και τόνισε ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί συντονισμένα από το κράτος.

Όπως ανέφερε, η ρύπανση της θάλασσας δεν αφορά έναν μόνο φορέα, αλλά εμπλέκει πολλούς δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, με τον συντονισμό να βρίσκεται στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Ο κ. Αρμεύτης επανέλαβε τη θέση του Δήμου Λεμεσού υπέρ της δημιουργίας ειδικού επιχειρησιακού μηχανισμού, ο οποίος δεν θα περιορίζεται μόνο στη διενέργεια δειγματοληψιών, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τις πηγές ρύπανσης, να διερευνά περιστατικά και να οδηγεί σε απόδοση ευθυνών όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη χθεσινή σύσκεψη το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στη δημιουργία ακτοφυλακής, ώστε να υπάρχει από την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο επιχειρησιακή δυνατότητα παρέμβασης.

Αναφερόμενος στις πιθανές αιτίες του προβλήματος, σημείωσε ότι οι πηγές ρύπανσης μπορεί να συνδέονται με σκάφη, χερσαίες εγκαταστάσεις, όμβρια ύδατα, αποχετευτικά συστήματα κτηρίων, ιχθυοκαλλιέργειες ή άλλες λιμενικές δραστηριότητες. Όπως είπε, το φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όταν αυξάνεται η δραστηριότητα σκαφών αναψυχής και ακτοπλοϊκών μέσων.

Ο δήμαρχος Λεμεσού επιβεβαίωσε επίσης ότι ο δήμος προχώρησε σε δικές του αναλύσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κατέδειξαν την ύπαρξη προβλημάτων και συγκεκριμένα ίχνη λυμάτων. Τόνισε ότι η άμεση λήψη δειγμάτων τη στιγμή που καταγράφεται ένα περιστατικό είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό της πηγής της ρύπανσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δειγματοληψίες από μόνες τους δεν αρκούν και πως απαιτείται η ύπαρξη οργανωμένου μηχανισμού με ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία, drones, μέσα παρακολούθησης και δυνατότητα άμεσης ιχνηλάτησης κάθε περιστατικού.

Ο κ. Αρμεύτης αναφέρθηκε ακόμη στον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι παρά τη συμμετοχή πολλών φορέων, η πηγή του προβλήματος εξακολουθεί να μην έχει εξακριβωθεί.

«Πλέον δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η συνέχιση αυτής της κατάστασης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απαιτούνται πολιτική βούληση, επαρκείς πόροι και καθημερινή επιχειρησιακή ενασχόληση με το πρόβλημα.

Ξυδιάς: «Δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, σε δική του παρέμβαση στην «Πρωινή Επιθεώρηση» εξέφρασε την άποψη ότι η χθεσινή σύσκεψη δεν έδωσε επαρκείς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά.

Όπως ανέφερε, το θετικό στοιχείο που προέκυψε είναι η καταγραφή ενός σχεδίου δράσης, το οποίο όμως θα κριθεί από την εφαρμογή του.

Ο κ. Ξυδιάς σημείωσε ότι ο κόλπος της Λεμεσού φιλοξενεί δραστηριότητες που σχετίζονται με περίπου το 50% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να διαδραματίζει ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Ο αγωγός αποστράγγισης στο Δασούδι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε αγωγό αποστράγγισης στην παραλιακή περιοχή Δασούδι, για τον οποίο, όπως ανέφερε, έχει εκδοθεί σχετική άδεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική όπου οι αγωγοί οδηγούν τα νερά κάθετα προς τα ανοιχτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αγωγός κατευθύνεται ανατολικά προς το Δασούδι για περίπου ένα χιλιόμετρο, αντί στην Ακτή Ολυμπίων.

«Αυτό χρειάζεται εξηγήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Αμαθούντας ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως τα νερά που διοχετεύονται μέσω του συγκεκριμένου αγωγού είναι λύματα, ωστόσο σημείωσε ότι επηρεάζουν την εικόνα της παραλίας και προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Όπως είπε, εξετάζεται ήδη το ενδεχόμενο τροποποίησης της πορείας του αγωγού ώστε το νερό να καταλήγει σε μεγαλύτερο βάθος.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για ζητήματα που παρουσιάστηκαν στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ, αναφέροντας ότι για ένα χρονικό διάστημα απορριπτόταν στη θάλασσα νερό δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, χωρίς ο ίδιος να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κατά πόσον ήταν πλήρως επεξεργασμένο.

Ο κ. Ξυδιάς ανέφερε ακόμη ότι ο δήμος δέχεται καθημερινά παράπονα από πολίτες και ξενοδόχους, τα οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές.

Κατά την άποψή του, η επόμενη φάση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή όλων των πιθανών πηγών ρύπανσης, από αγωγούς αποστράγγισης και ιχθυοκαλλιέργειες μέχρι σκάφη που δραστηριοποιούνται σε λιμάνια και μαρίνες.

«Δεν ικανοποιήθηκα από όσα άκουσα», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αναμένει να διαπιστώσει κατά πόσο οι δεσμεύσεις που δόθηκαν θα υλοποιηθούν στην πράξη.

Αναφερόμενος στην ποιότητα των νερών, σημείωσε ότι και ο Δήμος Αμαθούντας διενεργεί δικές του αναλύσεις. Όπως είπε, παρότι υπάρχουν μεμονωμένες προβληματικές περιπτώσεις, η πλειονότητα των αποτελεσμάτων είναι θετική. Υποστήριξε ακόμη ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται συστηματικά, ώστε οι πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι πολίτες μπορούν να κολυμπούν στη θάλασσα της Λεμεσού, απάντησε ότι, κατά τη δική του θέση, μπορούν να κολυμπούν, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για πλήρη και διαφανή ενημέρωση του κοινού, ώστε να αποφεύγονται η παραπληροφόρηση και η δημιουργία πανικού.