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| Οικονομία

Αλλάζει χέρια η προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

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Η μη ανανέωση της θητείας του Δρ. Γιώργου Θεοχαρίδη είναι το πιο ισχυρό ενδεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει στην αυριανή συνεδρίασή του τον ορισμό νέου προέδρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Η αντικατάσταση του Δρ. Γιώργου Θεοχαρίδη, η θητεία του οποίου λήγει τη Δευτέρα, αποτελεί το πιο ισχυρό ενδεχόμενο.

Ο Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2021, διαδεχόμενος τη Δήμητρα Καλογήρου, αφού προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως Αντιπρόεδρος του οργανισμού από τον Ιούλιο του 2020.

Με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο στα χρηματοοικονομικά η θητεία του επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό της εποπτείας, την ενίσχυση της συμμόρφωσης και την προσαρμογή της κυπριακής κεφαλαιαγοράς στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σε ότι αφορά την εποπτεία, υπό την ηγεσία του  Δρ.  Θεοχαρίδη, η ΕΚΚ επέβαλε σημαντικά διοικητικά πρόστιμα, ανέστειλε άδειες λειτουργίας σε μη συμμορφούμενες οντότητες και έθεσε αυστηρότερα κριτήρια για το cross-border marketing και την προστασία των ιδιωτών επενδυτών εντός της ΕΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο, διαχειρίστηκε τη μετάβαση της κυπριακής αγοράς στο νέο πλαίσιο για τους Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοστοιχεία (CASPs), εισάγοντας το εθνικό μητρώο εγγραφής για σκοπούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (AML). Παράλληλα, προετοίμασε την αγορά και την ίδια την Επιτροπή για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA (Markets in Crypto-Assets), θέτοντας τις βάσεις για θεσμική εποπτεία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους από την άνοδο των «finfluencers» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των ευμετάβλητων επενδυτικών προϊόντων, η ΕΚΚ εγκαινίασε στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης για το κοινό, προειδοποιώντας για απάτες και προωθώντας τη βασική χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Ενίσχυσε τη λειτουργία του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub) της ΕΚΚ, επιτρέποντας σε εταιρείες FinTech και RegTech να δοκιμάζουν καινοτόμα εργαλεία υπό εποπτική καθοδήγηση. Παράλληλα, προώθησε ψηφιακά εργαλεία επιτήρησης (SupTech) εντός της ίδιας της Επιτροπής για τον ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών στην αγορά.

Τέλος, συνέχισε τη στρατηγική τοποθέτησης της Κύπρου ως ελκυστικού, αλλά αυστηρά ρυθμιζόμενου ευρωπαϊκού προορισμού για Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFs) και διαχειριστές κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού υπό διαχείριση ενεργητικού  στη χώρα.

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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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