Στροφή Χριστοδουλίδη υπέρ του GSI: «Άδειασε» υπουργούς για την εικόνα επιφύλαξης

Με μια δήλωση... στο παρά ένα και ενώ είχε μεσολαβήσει ένα 24ωρο διαφορετικών προσεγγίσεων από Λευκωσία και Αθήνα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και μια ισχυρή τοποθέτηση υπέρ του έργου από τον ΔΗΣΥ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έβαλε τον GSI σε τροχιά υλοποίησης και ακύρωσε όλες τις προηγούμενες δημόσιες επιφυλάξεις του. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έκανε αναφορά στην ανάγκη επικαιροποίησης των μελετών του έργου από την ΕΤΕπ ως προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων από την κυβέρνηση. «Για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε το θέμα του GSI έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου», είπε προσερχόμενος σε εκδήλωση του σωματείου «Ένωσις Νέων Τραστ», στη Λευκωσία. Η είσοδος, εξήγησε, της γαλ...