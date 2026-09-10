Το 83% των επενδυτών θεωρεί την Κύπρο ελκυστικό προορισμό - Ποιες οι αδυναμίες

Το 83% των επενδυτών θεωρεί την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ το 62% όσων συμμετείχαν σε έρευνα σχεδιάζει επέκταση των δραστηριοτήτων του στο νησί το επόμενο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με ευρήματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν, την Τετάρτη, στο φόρουμ της EY Cyprus «Cyprus Future Realized: Bridge. Accelerate. Grow», στο πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και η θέση της χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Όπως προκύπτει, θετική παραμένει η εικόνα της Κύπρου ως προορισμού για άμεσες ξένες επενδύσεις, την ώρα που οι επενδυτές εντοπίζουν σημαντικές προκλήσεις στο ενεργειακό κόστος, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη γραφειοκρατία, τη συνδεσιμότητα και τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του EY Attractiveness Survey, εκ μέρους της EY Cyprus, Ανδρέας Αναστασίου, ανέφερε ότι το 83% των επενδυτών αξιολογεί την Κύπρο ως ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις.

Στην κορυφή των παραγόντων που ενισχύουν την ελκυστικότητα της χώρας βρίσκεται το φορολογικό καθεστώς, το οποίο αξιολογείται θετικά από το 90% των συμμετεχόντων. Ακολουθούν η ποιότητα ζωής και η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ενώ θετικά αξιολογούνται επίσης η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ, η ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών και το νομικό σύστημα.

Η θετική αξιολόγηση φαίνεται να μεταφράζεται και σε επενδυτικές προθέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, το 62% των συμμετεχόντων σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Κύπρο μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ ακόμη 29% αναμένει να διατηρήσει το υφιστάμενο επίπεδο δραστηριότητάς του. Από τους επενδυτές που δεν έχουν σήμερα παρουσία στην Κύπρο, οι μισοί δήλωσαν πρόθεση να αποκτήσουν παρουσία στη χώρα.

Την ίδια ώρα, το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η ελκυστικότητα της Κύπρου για ξένες επενδύσεις θα βελτιωθεί περαιτέρω κατά την επόμενη τριετία.

Η εικόνα δεν είναι, ωστόσο, χωρίς αδυναμίες. Ο κ. Αναστασίου ανέφερε ότι το ενεργειακό κόστος βρίσκεται για πρώτη φορά τόσο ψηλά μεταξύ των παραγόντων που αξιολογούνται αρνητικά, με το 50% των συμμετεχόντων να το κατατάσσει στις βασικές αδυναμίες. Ακολουθούν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η γραφειοκρατία, ζητήματα τα οποία είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες έρευνες.

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για τη μελλοντική ελκυστικότητα της Κύπρου, οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στην πρώτη θέση, καθώς αναφέρονται από το 74% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η περιορισμένη συνδεσιμότητα με τον υπόλοιπο κόσμο, ζητήματα φήμης, το αυξημένο ρυθμιστικό βάρος, οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας και η μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας.

Όπως εξήγησε ο κ. Αναστασίου, οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τη γεωγραφική θέση της Κύπρου με δύο τρόπους: αφενός ως παράγοντα έκθεσης στις αναταράξεις της περιοχής και αφετέρου ως πηγή ευκαιριών, λόγω της θέσης της ως του πλησιέστερου ευρωπαϊκού εδάφους σε αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι σημαντικό μέρος της μελλοντικής ανάπτυξης θα προέλθει από καθιερωμένους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Τα ακίνητα και οι κατασκευές κατατάσσονται πρώτα, ακολουθούμενα από τον τουρισμό και την αναψυχή, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το 62% ζητά ισχυρότερες υποδομές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, το 59% μεγαλύτερη κρατική στήριξη και το 56% περισσότερες δεξιότητες στους συγκεκριμένους τομείς. Παράλληλα, το 53% χαρακτηρίζει τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού ως βασικό περιορισμό.

Στον τομέα της βιωσιμότητας, το 68% δηλώνει ότι τα κριτήρια ESG εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική στρατηγική του, ενώ μεταξύ των προτεραιοτήτων καταγράφονται η μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρηματοδότηση βιώσιμων έργων και το υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στον τραπεζικό τομέα, ως κυριότερο πρόβλημα καταγράφονται οι διαδικασίες onboarding και KYC, ενώ ακολουθούν η ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών, η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και η ποιότητα εξυπηρέτησης.

Στον ρόλο της εξωτερικής πολιτικής στην επενδυτική ελκυστικότητα της Κύπρου αναφέρθηκε η Διευθύντρια του Γραφείου της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Γεωργαλλά, σημειώνοντας ότι οι επενδυτές συνυπολογίζουν πλέον ξεκάθαρα τον γεωπολιτικό κίνδυνο στις αποφάσεις τους, αλλά εξακολουθούν να επιλέγουν την Κύπρο.

Όπως είπε, η χώρα συνδυάζει την ιδιότητά της ως κράτους μέλους της ΕΕ με ισχυρές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η ενέργεια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας μετατροπής της γεωγραφικής θέσης σε πεδίο συνεργασίας και περιφερειακής συνδεσιμότητας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διεύρυνση των στρατηγικών σχέσεων της Κύπρου με χώρες πέραν της άμεσης περιφέρειάς της, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΗΠΑ και την Ινδία. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, σημείωσε ότι η σχέση έχει αναβαθμιστεί σε στρατηγική εταιρική σχέση, με συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Για την Ινδία, είπε ότι η προσέγγιση επικεντρώνεται στη μετατροπή των πολιτικών σχέσεων σε συγκεκριμένες οικονομικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων μέσω του διαδρόμου IMEC (Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη), των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ο CEO του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας της EY συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τα ευρήματα των εσωτερικών ερευνών του οργανισμού.

Σημείωσε ότι, από τη στιγμή που μια ξένη επιχείρηση εγκατασταθεί στην Κύπρο, αντιμετωπίζει πολλές από τις ίδιες προκλήσεις με τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η ουσιαστική διαφορά, όπως είπε, είναι ότι ο ξένος επενδυτής δεν γνωρίζει το κυπριακό περιβάλλον και, ως εκ τούτου, χρειάζεται μεγαλύτερη καθοδήγηση και σαφή ενημέρωση.

Καθαρή εικόνα, προβλεψιμότητα και γρήγορες διαδικασίες για να μπορούν να βγουν στην αγορά είναι, όπως ανέφερε, τα βασικά στοιχεία που ζητούν οι επενδυτές. Εξήγησε δε πως χρειάζονται ξεκάθαρες απαιτήσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συστηματική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αδειοδότησης.

Ο κ. Ταννούσης υπογράμμισε ότι οι ξένες εταιρείες επενδύουν κεφάλαια, αναλαμβάνουν επιχειρηματικό κίνδυνο, δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεταφέρουν τεχνογνωσία και δεξιότητες, πληρώνουν φόρους και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία της Κύπρου.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ, είπε ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε συνομιλία με μεγάλη αμερικανική εταιρεία που εξετάζει τη μεταφορά στην Κύπρο των κεντρικών γραφείων συνδεδεμένης εταιρείας. Την ίδια ημέρα, πρόσθεσε, είχε επικοινωνία με εταιρεία από τη Silicon Valley που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως βάση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις ευρύτερες αλλαγές του διεθνούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος αναφέρθηκε ο πρώην Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, Bruno Maçães, περιγράφοντας τη σημερινή παγκόσμια τάξη όχι ως απλώς «πολυπολική», αλλά ως «metamorphic», μια τάξη σε διαρκή μεταμόρφωση.

Υποστήριξε ότι το υπόβαθρο μέσα στο οποίο καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεν είναι πλέον σταθερό, καθώς κανόνες, θεσμοί, τεχνολογίες και γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην άνοδο της Κίνας και της Ινδίας, αλλά και στη μεταβολή των διεθνών αντιλήψεων για την ισορροπία ισχύος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Κατά τον ίδιο, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις κατέδειξαν ότι η άνοδος της Κίνας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μια διαδικασία που εξαρτάται από την αποδοχή ή τις επιλογές των ΗΠΑ.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογική ισχύς επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες. Χαρακτήρισε την έκταση και την ταχύτητα της σημερινής έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη πρωτοφανείς σε σύγκριση με προηγούμενες τεχνολογικές περιόδους, όπως το dot-com boom.

Το βασικό ζητούμενο σε αυτό το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τον κ. Maçães, είναι Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι λειτουργούν πλέον σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι σταθερό, αλλά «χτίζεται και ξαναχτίζεται» συνεχώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ