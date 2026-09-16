Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ιστορική ετυμηγορία στη Χάγη: Ένοχος για εγκλήματα πολέμου ο Χασίμ Θάτσι - Αποδοκιμασίες και οργή στην Πρίστινα
| Οικονομία

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής ετήσιας δήλωσης φόρου - Ποιες είναι οι επιβαρύνσεις για εκπρόθεσμη δήλωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σημειώνεται δε ότι η υποβολή της υπό αναφορά δήλωσης μετά την 30η Νοεμβρίου 2026 θεωρείται εκπρόθεσμη και με βάση το άρθρο 50Α (α) του περί βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων νόμο Αρ4/1978, όπως έχει τροποποιηθεί υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος και Εισφορών (PAYE) για το έτος 2025. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος από εργοδότες (PAYE) για το φορολογικό έτος 2025 παρατείνεται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2026, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των Εργοδοτών,

Σημειώνεται δε ότι η υποβολή της υπό αναφορά δήλωσης μετά την 30η Νοεμβρίου 2026 θεωρείται εκπρόθεσμη και με βάση το άρθρο 50Α (α) του περί βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων νόμο Αρ4/1978, όπως έχει τροποποιηθεί υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση φυσικού προσώπου η χρηματική επιβάρυνση είναι ύψους €150. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, του οποίου ο κύκλος εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα