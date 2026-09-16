Παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής ετήσιας δήλωσης φόρου - Ποιες είναι οι επιβαρύνσεις για εκπρόθεσμη δήλωση

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος και Εισφορών (PAYE) για το έτος 2025. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος από εργοδότες (PAYE) για το φορολογικό έτος 2025 παρατείνεται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2026, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των Εργοδοτών,

Σημειώνεται δε ότι η υποβολή της υπό αναφορά δήλωσης μετά την 30η Νοεμβρίου 2026 θεωρείται εκπρόθεσμη και με βάση το άρθρο 50Α (α) του περί βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων νόμο Αρ4/1978, όπως έχει τροποποιηθεί υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση φυσικού προσώπου η χρηματική επιβάρυνση είναι ύψους €150. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, του οποίου ο κύκλος εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Πηγή: ΚΥΠΕ