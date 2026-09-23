ΠΕΟ: Στρατηγικός ο ρόλος της ΑΗΚ για κοινωνία, οικονομία και εργαζομένους

Τη διαχρονική στήριξη της ΠΕΟ στον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των εργαζομένων εξέφρασε η ΓΓ της Ομοσπονδίας, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Η αναφορά έγινε κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΕΟ με τον νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Λοΐζο Λοΐζου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Η κ. Χαραλάμπους στάθηκε στον στρατηγικό ρόλο που πρέπει να έχει η ΑΗΚ στην πράσινη μετάβαση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επιταχυνθεί η διείσδυση της Αρχής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος προς όφελος των καταναλωτών.

Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σταθμού της Δεκέλειας, προκειμένου να διασφαλίζονται η επάρκεια και η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος. Αναφέρθηκε επίσης στην προώθηση της ψηφιοποίησης των υποδομών του δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής απορρόφηση της πράσινης ενέργειας και να αποφεύγονται περικοπές.

Η ΠΕΟ τόνισε ακόμη ότι η ΑΗΚ πρέπει να είναι έτοιμη να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού που δημιουργείται, με τρόπο που να βοηθά τους καταναλωτές. Έθεσε επίσης την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έλευση του φυσικού αερίου.

Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η ΓΓ της ΠΕΟ σημείωσε ότι αναμένει τη διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης στην ΑΗΚ. Ανέφερε ακόμη ότι η ασφάλεια και η υγεία αποτελούν προτεραιότητα για την ΠΕΟ σε έναν τεχνικό Οργανισμό όπως η ΑΗΚ.

Η κ. Χαραλάμπους μίλησε επίσης για την ανάγκη ο Οργανισμός να είναι επαρκώς στελεχωμένος, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους καταναλωτές στον χρόνο που πρέπει. Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε την ανάγκη να αποφεύγεται η αποξένωση υπηρεσιών που παρέχει η ίδια η ΑΗΚ, καθώς και η αγορά υπηρεσιών για την κάλυψη μόνιμων αναγκών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σοβαρό πρόβλημα της φυγής τεχνικών μηχανικών από την ΑΗΚ στους κλάδους της ηλεκτρολογίας, της μηχανολογίας, της πολιτικής μηχανικής, της πληροφορικής και άλλους. Για το ζήτημα, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ έχει ήδη αποστείλει σχετικό υπόμνημα, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις.

Ο νέος Πρόεδρος της ΑΗΚ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ παραγωγική, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΟ. Διαβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί για την ισχυροποίηση της ΑΗΚ, με στόχο η Αρχή να λειτουργεί δυναμικά και μέσα στις συνθήκες ανταγωνισμού που δημιουργούνται.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο διάλογος με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους στην ΑΗΚ θα λειτουργήσει και ότι θα γίνονται σεβαστές οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του ΓΣ της ΑΗΚ, Άδωνη Γιασεμίδη, και άλλων υψηλόβαθμων υπηρεσιακών του Οργανισμού. Την ΠΕΟ εκπροσώπησαν η ΓΓ της Ομοσπονδίας, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, Νίκος Γρηγορίου, και ο Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΑΗΚ, Δημήτρης Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ