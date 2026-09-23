Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών: Ημερίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με επίκεντρο την ασφαλή φροντίδα

Ημερίδα με τίτλο «Ασφαλής Φροντίδα, για μια Ζωή» διοργάνωσε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η φετινή θεματική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επικεντρώνεται στην ασφαλή φροντίδα ασθενών με μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και ο διαβήτης, παθήσεις που απαιτούν συχνή επαφή με τις υπηρεσίες υγείας και πολύπλευρη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία και τη συνέχεια της φροντίδας, την ασφαλή χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, την πρόληψη λοιμώξεων και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφάλειας Ασθενών, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε και βιωματική άσκηση ετοιμότητας του προσωπικού στις 11 Σεπτεμβρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρόμοιες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης διοργανώνονται και σε άλλα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας επαναβεβαιώνει ότι η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 έξι νοσοκομεία έλαβαν τη διάκριση Platinum του Accreditation Canada, ανεβάζοντας σε οκτώ τον συνολικό αριθμό των διαπιστευμένων νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ.

Όπως αναφέρεται, η ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών, τη λειτουργία του δικτύου Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Ο ΟΚΥπΥ ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στις δράσεις και υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για παροχή ασφαλούς, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας προς όλους τους ασθενείς.