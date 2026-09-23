Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από φορητό αναμείκτη - Ανάκληση προϊόντος από την αγορά (φώτο)

Επικίνδυνο προϊόν έχει εντοπιστεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους και καταναλωτές να μην το χρησιμοποιούν.

Πρόκειται για φορητό ηλεκτρικό αναμείκτη υγρών (portable liquidiser) της εταιρείας SAMMIC S.L., ο οποίος, σύμφωνα με στοιχεία που καταχωρίστηκαν στην πλατφόρμα Business Gate, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται, η κατασκευάστρια εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι συγκεκριμένοι αναμείκτες με καθορισμένους κωδικούς αναγνώρισης δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διπλή μόνωση σε συγκεκριμένο σημείο του προϊόντος.

Ως αποτέλεσμα, υπάρχει κίνδυνος ο χρήστης να υποστεί ηλεκτροπληξία εάν αγγίξει το εξωτερικό αλουμινένιο τμήμα της συσκευής. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία προχώρησε σε ανάκληση των επηρεαζόμενων προϊόντων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα μηχανήματα.

Οι καταναλωτές που ενδέχεται να έχουν στην κατοχή τους τον συγκεκριμένο αναμείκτη καλούνται να διακόψουν αμέσως τη χρήση του και να τον επιστρέψουν στο σημείο πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22487903, 22405619 και 22405606.