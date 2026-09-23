Χρηματοπιστωτικό σύστημα: Ευρωπαϊκό καμπανάκι για εξαρτήσεις εκτός ΕΕ, τεχνητή νοημοσύνη και private credit

Οι εξωτερικές εξαρτήσεις, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς ιδιωτικής πίστωσης αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες πηγές κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην φθινοπωρινή επικαιροποίηση κινδύνων για το 2026, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA-ESAs) καλούν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές να παραμείνουν σε αυξημένη επαγρύπνηση απέναντι σε ένα ολοένα πιο σύνθετο και αβέβαιο περιβάλλον.

Οι ESAs προειδοποιούν ότι η εξάρτηση του τομέα από παρόχους και υποδομές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχύσει τις επιπτώσεις γεωπολιτικών κρίσεων και λειτουργικών διαταραχών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάρτηση από παρόχους υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι αυξανόμενοι κυβερνοκίνδυνοι που συνδέονται με τα ολοένα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν επίσης ευπάθειες που σχετίζονται με την αγορά ιδιωτικής πίστης (private credit). Όπως τονίζεται, αν και ο τομέας παραμένει σχετικά μικρός στην ΕΕ, η ταχεία ανάπτυξή του, η περιορισμένη διαφάνεια και οι αυξανόμενες διασυνδέσεις του με το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, τονίζεται, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ παραμένει ανθεκτικό. «Τα επενδυτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες εξακολουθούν να παρουσιάζουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αν και οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι κυβερνοαπειλές, οι φυσικές καταστροφές και οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν το περιβάλλον κινδύνων», υπογραμμίζεται.

Οι ESAs καλούν τις εποπτικές αρχές και τους συμμετέχοντες στις αγορές να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους και να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τους κινδύνους που απορρέουν από τις εξωτερικές εξαρτήσεις, την ιδιωτική πίστη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.