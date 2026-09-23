Νέα εσωκομματική κρίση στην τουρκική αντιπολίτευση - Αποχωρεί από το CHP ο δήμαρχος Άγκυρας

Την παραίτησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, γνωστοποιώντας ότι θα συνεχίσει την πολιτική του πορεία ως ανεξάρτητος.

Σε ανακοίνωσή του, ο Γιαβάς συνέδεσε την απόφασή του με τις πολιτικές και νομικές αντιπαραθέσεις που έχουν προκαλέσει ένταση στο εσωτερικό του CHP, επισημαίνοντας ότι είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο βαθύτερης διάσπασης.

«Εξαιτίας ορισμένων δηλώσεων που έγιναν σήμερα, αποχωρώ από την ιδιότητά μου ως μέλος του CHP και συνεχίζω την πολιτική μου πορεία ως ανεξάρτητος», ανέφερε.

Ο δήμαρχος Άγκυρας ξεκαθάρισε ότι παραμένει στη θέση του και ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί όλους τους κατοίκους της τουρκικής πρωτεύουσας ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.

Παράλληλα, είπε ότι δεν προτίθεται να μεταφέρει την εκλογική εντολή που έλαβε σε άλλο κόμμα, δηλώνοντας ότι «η πίστη στη βούληση του ψηφοφόρου είναι η τιμή της πολιτικής».

Πηγή: ΚΥΠΕ