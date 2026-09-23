«Είσαι άχρηστος, είσαι βλάκας»: Μαρτυρία για καταπιεστικό κλίμα στη Μονή Αββακούμ – Όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο

Στη μαρτυρία του ότι υπέστη καταπίεση και άνιση μεταχείριση κατά την παραμονή του στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ επέμεινε την Τετάρτη ο μάρτυρας κατηγορίας, πατέρας Β., απορρίπτοντας τις υποβολές της υπεράσπισης ότι η συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων απέναντί του ήταν ίδια με εκείνη προς τα υπόλοιπα μέλη της αδελφότητας και ότι οι καταγγελίες του διαμορφώθηκαν μετά την αποχώρησή του από τη Μονή και κατόπιν παραινέσεων.

Κατά τη συνέχιση της αντεξέτασής του από τον συνήγορο του δεύτερου κατηγορούμενου, Ευστάθιο Ευσταθίου, ο μάρτυρας ανέφερε ότι η συμπεριφορά του πρώτου κατηγορούμενου, πατέρα Νεκτάριου, ήταν καταπιεστική από την αρχή της παραμονής του στη Μονή, ενώ υποστήριξε ότι και ο δεύτερος κατηγορούμενος, πατέρας Πορφύριος, του απευθυνόταν πολλές φορές με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Η υπεράσπιση έθεσε ενώπιον του μάρτυρα και το ζήτημα της εκλογής του πατέρα Νεκτάριου ως ηγούμενου της Μονής, καθώς και των μελών του ηγουμενοσυμβουλίου, υποβάλλοντας ότι η ψήφος του μάρτυρα δεν συνάδει με όσα σήμερα αναφέρει για τη συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι πριν από την ψηφοφορία είχε γίνει «προεργασία» εκ μέρους του πατέρα Νεκτάριου ως προς το ποιοι θα ψηφιστούν, προσθέτοντας ότι ο πατέρας Νεκτάριος ήταν «αυτονόητο» ότι θα εκλεγόταν ηγούμενος. Συμφώνησε ότι ψήφισε τόσο τον πατέρα Νεκτάριο όσο και τους πατέρες Πορφύριο, Αββακούμ και Τιμόθεο για το ηγουμενοσυμβούλιο, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι το έκανε «μετά από υπόδειξη».

Σε υποβολή ότι η τότε ψήφος του αναιρεί όσα ανέφερε για την καταπιεστική συμπεριφορά του ηγούμενου, ο μάρτυρας απάντησε ότι «δεν άλλαξε καθόλου η συμπεριφορά του και η ψηφοφορία δεν λέει κάτι», εξηγώντας ότι θεωρούσε αναμενόμενο πως ο πατέρας Νεκτάριος θα εκλεγόταν ηγούμενος.

«Δουλειές συνέχεια, φωνές, βρισιές, συνέχεια ποτζεί, συνέχεια ποδά», ανέφερε ο μάρτυρας, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του πατέρα Νεκτάριου που, όπως είπε, βίωνε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στη Μονή. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα δεν ήταν οι εργασίες καθαυτές, αλλά ο φόρτος εργασίας, σημειώνοντας ότι και οι δύο κατηγορούμενοι του έλεγαν, μεταξύ άλλων, «είσαι άχρηστος, είσαι βλάκας».

Σε σχέση ειδικότερα με τον πατέρα Πορφύριο, ο μάρτυρας ανέφερε ότι του έδινε οδηγίες για τις εργασίες στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και ότι πολλές φορές του έκανε παρατηρήσεις, χρησιμοποιώντας υποτιμητικές εκφράσεις.

Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στον μάρτυρα ότι τα περιστατικά αυτά δεν περιλαμβάνονταν στην πρώτη κατάθεσή του στην Αστυνομία και ότι άρχισε να τα αναφέρει μεταγενέστερα. Ο μάρτυρας απάντησε ότι στην πρώτη του κατάθεση απαντούσε σε όσα τον ρωτούσε ο αστυνομικός και ότι ακολούθως, όταν ήταν σε θέση να μιλήσει για συγκεκριμένα περιστατικά, άρχισε να αναφέρεται και στη συμπεριφορά των κατηγορουμένων.

Η υπεράσπιση υπέβαλε ακόμη ότι οι καταγγελίες του μάρτυρα προέκυψαν μετά τη μετάβασή του στη Μητρόπολη Ταμασού και κατόπιν παραινέσεων. Ο ίδιος το απέρριψε, λέγοντας «διαφωνώ απόλυτα».

Ο μάρτυρας ανέφερε στη συνέχεια ότι, αμέσως πριν την αποχώρησή του από τη Μονή, κλήθηκε στη Μητρόπολη Ταμασού, όπου, όπως είπε, του εξηγήθηκαν όσα είχαν διαπιστωθεί για οικονομικά και ηθικά σκάνδαλα και του παρουσιάστηκαν βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Μονής.

Όπως ανέφερε, στο ένα βίντεο εμφανιζόταν ο πατέρας Αββακούμ να βάζει μύρο στον σταυρό του Αγίου Πορφυρίου, ενώ στο άλλο καταγραφόταν σκηνή εξομολόγησης του μάρτυρα από τον πατέρα Νεκτάριο. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο πατέρας Νεκτάριος εμφανιζόταν να έρχεται σε «υποτιθέμενη έκσταση» και να υποδύεται τον Άγιο Πορφύριο, ενώ στη συνέχεια λιποθυμούσε. Ο ίδιος, όπως είπε, τον ρωτούσε αν είναι καλά, προσπαθώντας να τον επαναφέρει. Μετά από κάποια στιγμή, ο πατέρας Νεκτάριος εμφανιζόταν να είναι μια χαρά, όπως είπε ο μάρτυρας, καταλήγοντας ότι «η υποτιθέμενη έκσταση ήταν ένα θέατρο».

Ο μάρτυρας είπε ότι το συγκεκριμένο βίντεο ήταν εκείνο που τον έκανε να αντιληφθεί ότι «δεν ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους». Όπως εξήγησε, μέχρι τότε θεωρούσε ότι η υπακοή που του ζητείτο από τον «Άγιο Πορφύριο» αποτελούσε μέρος της ζωής του στη Μονή. Βλέποντας στο βίντεο τη σκηνή της «έκστασης», κατάλαβε, όπως ανέφερε, ότι ο πατέρας Νεκτάριος φερόταν να προσποιείται την έκσταση και να εμφανίζεται ως ο «Άγιος Πορφύριος». Η διαπίστωση αυτή, όπως είπε, «ήταν το αποκορύφωμα», καθώς τον έκανε να καταλάβει ότι δεν ήθελε να συνεχίσει να βρίσκεται στη Μονή.

Ερωτηθείς πότε επήλθε η «ρήξη» του με τον πατέρα Πορφύριο, ο μάρτυρας ανέφερε ότι το παράπονο για τη συμπεριφορά του υπήρχε μέσα του καθ’ όλη την παραμονή του στη Μονή. «Δεν μπορούσα να κάνω κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικό όταν ήμουν στο μοναστήρι για να το σταματήσω αυτό», είπε.

Ακολούθως, ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου παρουσίασε σειρά φωτογραφιών και βίντεο από την παραμονή του μάρτυρα στη Μονή, υποβάλλοντας ότι καταδεικνύουν πως δεν τύγχανε διαφορετικής μεταχείρισης από τα άλλα μέλη της αδελφότητας.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από ταξίδια του μάρτυρα με τον πατέρα Πορφύριο και άλλους μοναχούς, στιγμιότυπα από το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, από γεύματα και δραστηριότητες στη Μονή, καθώς και βίντεο στα οποία εμφανίζεται ο ίδιος να εργάζεται ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες.

Ο μάρτυρας αναγνώρισε τα περισσότερα στιγμιότυπα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι είχε μεταβεί στην Ιερουσαλήμ και στην Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλους μοναχούς, ενώ σε φωτογραφία από γεύμα σε εστιατόριο γρήγορου φαγητού ανέφερε ότι τον λογαριασμό είχε πληρώσει ο πατέρας Πορφύριος.

Αναφέρθηκε επίσης σε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει με παιχνίδι που δημιουργεί σαπουνόφουσκες, λέγοντας ότι το είχε με την ευλογία του πατέρα Νεκτάριου, αλλά ότι η ευλογία αυτή σταμάτησε μετά από δύο εβδομάδες, επειδή, όπως είπε, είχε κάνει κάτι λάθος.

Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται παγωτατζής έξω από τη Μονή και μοναχοί να αγοράζουν παγωτό, με τον μάρτυρα να αναφέρει ότι, όπως θυμάται, πλήρωσε ο πατέρας Νεκτάριος.

Η υπεράσπιση, μετά την παρουσίαση των τεκμηρίων, υπέβαλε στον μάρτυρα ότι η μεταχείριση που τύγχανε ήταν ίδια με εκείνη των υπόλοιπων μοναχών.

«Διαφωνώ απόλυτα. Μου δείξατε τώρα 10 βίντεο από 10 δευτερόλεπτα το καθένα και βάσει τούτου κρίνεται ένα διάστημα 2 χρόνων που ήμουν στη Μονή», απάντησε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ορισμένα από τα βίντεο προορίζονταν για δημοσιοποίηση σε προσωπικούς λογαριασμούς των δύο κατηγορούμενων. «Δεν νομίζω κάποιος να θέλει να δημοσιοποιήσει τα κακά. Μόλις πέσουν οι κουρτίνες ξεκινά το αληθινό», είπε.

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης τέθηκε και το οικονομικό πλαίσιο της ζωής των μοναχών. Ο μάρτυρας συμφώνησε ότι η Μονή κάλυπτε έξοδα για φαγητό, ρεύμα, νερό, ένδυση, συντήρηση οχημάτων, καθώς και έξοδα ταξιδιών, ξενοδοχείων και διατροφής κατά τα ταξίδια.

Όταν η υπεράσπιση υπέβαλε στον μάρτυρα ότι ο ίδιος απομόνωνε τον μισθό του από το ευρύτερο πλαίσιο της κοινοβιακής ζωής, ενώ σε προηγούμενη δικάσιμο ο ίδιος ανέφερε ότι τον μισθό του τον έπαιρνε ο πάτερ Πορφύριος, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζε πού κατέληγαν τα χρήματά του. «Αν είχα εκείνα τα λεφτά τώρα, θα μπορούσα να προχωρήσω με οτιδήποτε θέλω να κάνω στη ζωή μου», συμπλήρωσε.

Ακόμη, η υπεράσπιση υπέβαλε στον μάρτυρα ότι η Μονή είχε δαπανήσει €20.000 για τον ίδιο, κάτι για το οποίο ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 10:30.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ