Στη βουλή ο προϋπολογισμός για κουρεμένους το 2026- Δαπάνες €28,7 εκατ.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το 2026, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €28,7 εκατ. για πληρωμές προς δικαιούχους του Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2026 έχει εγκρίνει το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται: «Ο περί Προϋπολογισμού του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης του 2026 Νόμος του 2026», και έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το προτεινόμενο νομοσχέδιο για ψήφιση του σε Νόμο.

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος 2026 ανέρχονται σε €50.000.020 (πλέον χρηματικού αποθεματικού €189.180.218 κατά το τέλος του 2025), εκ των οποίων:

(α) €50.000.000 προέρχεται από Κρατική Χορηγία που αφορά στην προικοδότηση του Ταμείου, και (β) €20 που αφορούν πρόνοιες για άλλα έσοδα.

Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του Ταμείου για το έτος 2026 ανέρχονται σε €28.725.209 και έχουν ως εξής:

(α) Δαπάνες ύψους €28.720.199 για κάλυψη της διενέργειας των Πληρωμών του Ταμείου:

i. καταβολή υπολειπόμενων ποσών χωρίς ενστάσεις για τις περιπτώσεις δικαιούχων Φυσικών Προσώπων του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Ταμείου για το έτος 2025, που προέβησαν σε επιβεβαίωση στοιχείων, αλλά εκκρεμεί η επιβεβαίωση στοιχείων του Τραπεζικού Λογαριασμού τους,

ii. καταβολή ποσών που αντιστοιχεί σε περιπτώσεις Φυσικών Προσώπων του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Ταμείου για το έτος 2025 που είχαν υποβάλει αίτηση από τις 20/12/2023-25/5/2024, αλλά δεν είχαν προβεί σε επιβεβαίωση στοιχείων από τις 19/6/2025 μέχρι τις 31/10/2025,

iii. καταβολή ποσών σε ενστάσεις που θα εγκριθούν δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Ταμείου για το έτος 2025, και

iv. κάλυψη της διενέργειας των Πληρωμών του Ταμείου προς δικαιούχα Φυσικά Πρόσωπα του Σχέδιου Μερικής Αναπλήρωσης που καταρτίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 των περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμων του 2013 έως 2024, και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την υποβολή σχετικής Πρότασης από τον Υπουργό Οικονομικών.

(β) Λοιπές Δαπάνες ύψους €5.010.

Οι πρόνοιες για 2027, 2028

Σε ότι αφορά τα έτη 2027 και 2028, στον Προϋπολογισμό του Ταμείου για το έτος 2026 γίνεται αντίστοιχη πρόνοια ποσού €10 στο άρθρο 04500.04512 «Σχέδιο Μερικής Αναπλήρωσης».

Τηρουμένων των διατάξεων των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμων του 2014 έως 2026 ως εκάστοτε τροποποιούνται, και των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους Νόμους αυτούς και λαμβανομένου υπόψη μεταξύ άλλων τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και των εθνικών δεσμεύσεων σε σχέση με την αύξηση των Καθαρών Πρωτογενών Δαπανών στη βάση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού και Διαθρωτικού Σχεδίου 2025-2028, τα ποσά θα προϋπολογισθούν βάσει του Σχεδίου που δύναται να καταρτίσει η Επιτροπή, στο πλαίσιο του καταρτισμού του Προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος 2027.