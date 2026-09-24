Πρώτη πτήση Λάρνακα – Μαδρίτη από τη Wizz Air

Νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Λάρνακας και Μαδρίτης εγκαινίασε σήμερα η Wizz Air, με την πρώτη πτήση του νέου δρομολογίου να πραγματοποιείται από το Αεροδρόμιο Λάρνακας. Η σύνδεση θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα, ενισχύοντας τις επιλογές ταξιδιού μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Wizz Air για τον εορτασμό της νέας αεροπορικής σύνδεσης, η Hermes Airports διοργάνωσε εκδήλωση στην πύλη επιβίβασης της πρώτης πτήσης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, παρουσία στελεχών της Wizz Air.

«Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα και αναμένεται να ενισχύσει τον τουρισμό, το εμπόριο και τα επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας, προσφέροντας στους επιβάτες ακόμα περισσότερες επιλογές και ευελιξία, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της Λάρνακας ως αναπτυσσόμενου κόμβου ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας», αναφέρεται.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που εγκαινιάζουμε την απευθείας σύνδεση μεταξύ Λάρνακας και Μαδρίτης, ενώνοντας δύο προορισμούς με μεγάλη στρατηγική σημασία για εμάς», ανέφερε ο Andras Szabo, Network Director της Wizz Air.

Η γραμμή αυτή, πρόσθεσε, «αντικατοπτρίζει τη συνεχή μας δέσμευση απέναντι στην Κύπρο και τη φιλοδοξία μας να ενισχύσουμε τη συνδεσιμότητα μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας, προσφέροντας στους επιβάτες μεγαλύτερη επιλογή, καλύτερη αξία και ευκολότερη πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες για ταξίδια, επιχειρηματική δραστηριότητα και τουρισμό».

Από την πλευρά της, η Μαρία Κουρούπη, Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, είπε ότι «η έναρξη της απευθείας σύνδεσης μεταξύ Λάρνακας και Μαδρίτης αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο δίκτυο δρομολογίων, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις επιλογές που προσφέρονται στους ταξιδιώτες».

«Η νέα αυτή σύνδεση είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς και της στενής συνεργασίας μας με τη Wizz Air, έναν διαχρονικό συνεργάτη της Hermes Airports», σημείωσε.

Αναφέρεται επίσης ότι «ως απόδειξη της δέσμευσής της απέναντι στην Κύπρο, η Wizz Air άνοιξε φέτος τις πόρτες της Ακαδημίας Πιλότων της (WAPA) στους Κύπριους. Μετά τη δυναμική εκκίνηση, η αεροπορική εταιρεία ανακοινώνει νέες ευκαιρίες για εκπαιδευμένους και υποψήφιους πιλότους να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης, μέσω ενός μοναδικού χρηματοοικονομικού μοντέλου σχεδιασμένου να καθιστά το πιλοτήριο προσβάσιμο σε όλους».

Η Wizz Air θα διοργανώσει Ημέρα Ανοιχτών Θυρών στις 27 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00 για έμπειρους πιλότους και από τις 18:00 για υποψήφιους πιλότους σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες, στο ξενοδοχείο Cleopatra, όπου οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους της Wizz Air και να μάθουν περισσότερα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ