Στήριξη του Συνδέσμου Τραπεζών στην ενημερωτική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Καταναλωτών

Την ενημερωτική πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, με στόχο την έγκυρη καθοδήγηση των πολιτών για ζητήματα που αφορούν τις καθημερινές συναλλαγές, τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και τη διαχείριση των οικονομικών των νοικοκυριών, στήριξε ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ετοιμάστηκε ειδικό ενημερωτικό βίντεο, στο οποίο απαντήθηκαν και αναλύθηκαν ερωτήματα που έθεσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Τα θέματα αφορούσαν τα δάνεια, τα επιτόκια και τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, καθώς και την προστασία των πολιτών από οικονομικές απάτες.

«Οι δύο οργανισμοί έχουν ανοίξει έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με κοινό στόχο και δράση που αποσκοπεί στην τακτική, υπεύθυνη και με ακρίβεια ενημέρωση των πολιτών, των καταναλωτών και των δανειοληπτών», αναφέρει ο Σύνδεσμος Τραπεζών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι σύντομα αναμένεται να υλοποιηθούν και άλλες ενημερωτικές δράσεις, συζητήσεις και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω πληροφόρηση του κοινού.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, δήλωσε ότι «ως καταναλωτές θέλουμε να βάζουμε κάτω ουσιαστικά και ενίοτε δύσκολα ερωτήματα προς τομείς που αφορούν τον μέσο καταναλωτή, όπως είναι ο τραπεζικός τομέας».

«Η άμεση ανταπόκριση και η στήριξη του Συνδέσμου Τραπεζών σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει ουσιαστικά στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μάριος Σκανδάλης, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών είναι «δίπλα στους καταναλωτές και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις που προάγουν τη διαφάνεια και την υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού».

Είπε ακόμη ότι «η νέα στρατηγική δράσης του οργανισμού θέτει ως ένα από τους κύριους πυλώνες την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας και ιδίως των ευάλωτων ομάδων της».

«Αυτή η συνεργασία μας με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών δε θα είναι ούτε περιστασιακή αλλά και ούτε μονοδιάστατη. Θα είναι συνεχής, πολύπλευρη και πάνω από όλα ουσιαστική για τον κάθε πολίτη μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ