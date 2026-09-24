Σε υψηλά πολλών ετών οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Ευρώπης

Σε υψηλά πολλών ετών κινήθηκαν την Πέμπτη οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι επενδυτές ενίσχυσαν τα στοιχήματά τους για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Σύμφωνα με το CNBC, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, στο 5,399%. Νωρίτερα, ωστόσο, είχε ανέλθει στο 5,44%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2004.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς, η οποία συνδέεται με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, μειώθηκε κατά περισσότερο από μία μονάδα βάσης, στο 5,10%. Είχε προηγουμένως αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007. Η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερο από τέσσερις μονάδες βάσης, στο 4,854%, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων καταγράφηκαν και στις διεθνείς αγορές. Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου (JGB) ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 1996.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων (Gilts) και των γερμανικών (Bunds), ενώ οι αποδόσεις αρκετών ευρωπαϊκών τίτλων έφτασαν σε νέα υψηλά πολλών ετών.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου άγγιξε το 3,58%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Η αντίστοιχη απόδοση της Γαλλίας ανήλθε στο 4,7%, υψηλό 18 ετών, ενώ της Βρετανίας έφτασε στο 5,35%, κοντά σε υψηλό 19 ετών.

Οι κινήσεις της Πέμπτης ακολούθησαν την έντονη πτώση των τιμών των αμερικανικών κρατικών ομολόγων την Τετάρτη.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 7 Απριλίου 2025. Οι έμποροι αντέδρασαν στα ισχυρότερα του αναμενομένου οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, στις δηλώσεις αξιωματούχου της Fed που παρέπεμπαν σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική («γερακίσια» στάση), καθώς και στις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

«Ο συνδυασμός δημοσιονομικών, οικονομικών και γεωπολιτικών πιέσεων, καθώς και πληθωριστικών πιέσεων από την πλευρά της προσφοράς, οδηγεί τις αγορές ομολόγων σε αχαρτογράφητα νερά. Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων δεν μπορεί πλέον να αποδοθεί απλώς στις ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα», δήλωσε ο Mike Sanders, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος στη Madison Investments.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του ομίλου CME, οι έμποροι τιμολογούν πλέον πιθανότητα άνω του 75% για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, η πιθανότητα αυτή ανερχόταν μόλις στο 49%.

Πηγή: ΚΥΠΕ