Κατά 5% αυξήθηκαν τον Αύγουστο τα αεροπορικά εισιτήρια στην Κύπρο

Αύξηση 5% κατέγραψαν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ οι τιμές των οργανωμένων διακοπών αυξήθηκαν κατά 3,7%.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών μειώθηκαν κατά 0,4%. Αντίθετα, οι οργανωμένες διακοπές αυξήθηκαν κατά 3,2%, ποσοστό ίσο με τον γενικό πληθωρισμό.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων τον Αύγουστο κατέγραψε η Ελλάδα, με 16,3%, ενώ ακολούθησε η Ιρλανδία με 14,4%. Μειώσεις σημειώθηκαν σε δέκα κράτη μέλη, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στη Σλοβακία, όπου οι τιμές υποχώρησαν κατά 61,2%. Στα υπόλοιπα κράτη μέλη όπου καταγράφηκαν μειώσεις, αυτές κυμάνθηκαν από 15,8% στην Ισπανία έως 0,9% στη Λιθουανία.

Στις οργανωμένες διακοπές, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σημειώθηκε στο Βέλγιο, με 16,2%. Ακολούθησαν η Πορτογαλία με 14,3%, η Σουηδία με 12,8%, η Λιθουανία με 12,3% και η Ρουμανία με 11,9%.

Μειώσεις στις τιμές των οργανωμένων διακοπών κατέγραψαν τέσσερα κράτη μέλη. Η μεγαλύτερη σημειώθηκε στην Εσθονία, με 21,1%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με 5,2%, η Ιταλία με 4,8% και η Ιρλανδία με 0,4%.

Έντονες διακυμάνσεις από τον Ιανουάριο του 2025

Η Eurostat αναφέρει ότι τόσο οι τιμές των οργανωμένων διακοπών όσο και εκείνες των αεροπορικών μεταφορών επιβατών παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις από τον Ιανουάριο του 2025, με τα αεροπορικά εισιτήρια να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Τον Απρίλιο του 2025 οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 13,7% σε ετήσια βάση, για να μειωθούν κατά 3,2% τον επόμενο μήνα.

Οι διακυμάνσεις συνεχίστηκαν και το 2026. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 2,9% τον Ιανουάριο και κατά 4,7% τον Απρίλιο, ενώ τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 8,1%.

Οι τιμές των οργανωμένων διακοπών είχαν αυξηθεί κατά 8,3% τον Ιανουάριο και κατά 8% τον Φεβρουάριο του 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους. Τον Απρίλιο του 2025 η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,7%, ενώ από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής πλησίασαν περισσότερο τον γενικό πληθωρισμό.

Τον Απρίλιο του 2026 οι τιμές των οργανωμένων διακοπών μειώθηκαν κατά 0,5% σε ετήσια βάση, προτού ανακάμψουν τους επόμενους μήνες και αυξηθούν κατά 3,2% τον Αύγουστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ