Ελληνικά

| English

Άσκηση, υγεία και κοινωνική συμπερίληψη στο επίκεντρο της BEACTIVE 2026

Header Image
Author Thumbnail

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μια όμορφη δράση με επίκεντρο την άσκηση, την υγεία και την κοινωνική συμπερίληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού BEACTIVE 2026, στην πλατεία του Δήμου Ιεροκηπίας.

Το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, ένωσε δυνάμεις σε μια ξεχωριστή αθλητική δραστηριότητα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η άσκηση αποτελεί δικαίωμα και χαρά για όλους.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και μέλη του Κέντρου γυμνάστηκαν παρέα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που προώθησαν την ευεξία, τη συνεργασία και την κοινωνική επαφή. Η δράση ανέδειξε παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής και της συμπερίληψης, δημιουργώντας ένα κλίμα χαράς και αλληλεγγύης.

Η BEACTIVE 2026 αποτέλεσε την αφορμή για μια κοινή προσπάθεια που έφερε κοντά την εκπαίδευση, την κοινωνική φροντίδα και τον αθλητισμό, αποδεικνύοντας πως η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας και συνύπαρξης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας κ. Νίκο Παλιό για την παρουσία και τη στήριξή του, καθώς και για τα κεράσματα που προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες. Η δράση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και θετική διάθεση, αφήνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους και η συμπερίληψη μας αφορά όλους.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα