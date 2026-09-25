Άσκηση, υγεία και κοινωνική συμπερίληψη στο επίκεντρο της BEACTIVE 2026

Μια όμορφη δράση με επίκεντρο την άσκηση, την υγεία και την κοινωνική συμπερίληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού BEACTIVE 2026, στην πλατεία του Δήμου Ιεροκηπίας.

Το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, ένωσε δυνάμεις σε μια ξεχωριστή αθλητική δραστηριότητα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η άσκηση αποτελεί δικαίωμα και χαρά για όλους.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και μέλη του Κέντρου γυμνάστηκαν παρέα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που προώθησαν την ευεξία, τη συνεργασία και την κοινωνική επαφή. Η δράση ανέδειξε παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής και της συμπερίληψης, δημιουργώντας ένα κλίμα χαράς και αλληλεγγύης.

Η BEACTIVE 2026 αποτέλεσε την αφορμή για μια κοινή προσπάθεια που έφερε κοντά την εκπαίδευση, την κοινωνική φροντίδα και τον αθλητισμό, αποδεικνύοντας πως η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας και συνύπαρξης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας κ. Νίκο Παλιό για την παρουσία και τη στήριξή του, καθώς και για τα κεράσματα που προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες. Η δράση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και θετική διάθεση, αφήνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους και η συμπερίληψη μας αφορά όλους.