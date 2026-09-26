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Νέες συζητήσεις τον Οκτώβριο για το κοίτασμα «Αφροδίτη»-«Ισάι»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συναντήσεις μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του μήνα, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

Συνεχίζονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου οι διεργασίες μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το κοινό κοίτασμα φυσικού αερίου που βρίσκεται ανάμεσα στο κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη» και το ισραηλινό «Ισάι».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με στόχο να ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν από το τέλος του μήνα.

«Θα υπάρξουν συναντήσεις μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου με στόχο να κλείσει η συμφωνία πριν το τέλος Οκτωβρίου», ανέφερε.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε τεχνοκρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή τεχνοκρατών και νομικών συμβούλων των δύο κρατών, καθώς και των διαχειριστριών εταιρειών των δύο κοιτασμάτων.

Η διαφορά μεταξύ των δύο χωρών αφορά το γεγονός ότι ο ταμιευτήρας φυσικού αερίου του θαλάσσιου τεμαχίου «Αφροδίτη» διασταυρώνεται γεωλογικά με το «Ισάι» στην ισραηλινή ΑΟΖ. Το «Αφροδίτη» βρίσκεται στο Οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ και διαχειρίστριά του είναι η αμερικανική Chevron.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#Αφροδίτη #Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας #Μιχάλης Δαμιανός

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