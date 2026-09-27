Η γραφειοκρατία φρενάρει τις επενδύσεις στα δίκτυα: Κοινό μέτωπο 17 CEOs, τι λέει η Cyta στον «Π»

Με φόντο τις αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, 17 επικεφαλής κορυφαίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών ομίλων με κοινή ανοικτή επιστολή τους, που δημοσιοποίησε η Connect Europe, απευθύνουν έκκληση για λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη ρυθμιστική σταθερότητα και πολιτικές που θα ενθαρρύνουν νέες επενδύσεις σε δίκτυα συνδεσιμότητας. Μεταξύ των 17 διευθυνόντων συμβούλων που συνυπογράφουν την επιστολή συγκαταλέγεται και ο διευθύνων σύμβουλος της Cyta, Γιώργος Μετζάκης, μαζί με τους επικεφαλής μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, όπως οι Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Swisscom, Telenor, TIM, KPN και Proximus. Οι «17» υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς και διαμόρφωσης ενός πιο συνεκτικού κα...

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