Συναλλαγές σε Ινδικές Ρουπίες μέσω της Τράπεζας Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου διευρύνει το διεθνές της αποτύπωμα, προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών απευθείας σε Ινδικές Ρουπίες (INR), διευκολύνοντας έτσι τις πληρωμές προς την Ινδία. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες με εμπορικές, επενδυτικές ή άλλες οικονομικές σχέσεις με την ινδική αγορά και εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για ανάπτυξη νέων διεθνών διαδρόμων πληρωμών.

Η δυνατότητα συναλλαγών σε INR προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση διεθνών πληρωμών, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την εξόφληση υποχρεώσεων ή τιμολογίων απευθείας στο νόμισμα στο οποίο έχουν εκδοθεί. Παράλληλα, περιορίζει την ανάγκη χρήσης ενδιάμεσων νομισμάτων, απλοποιώντας τη διαδικασία και συμβάλλοντας σε αμεσότερες, πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές διασυνοριακές συναλλαγές.

Η υπηρεσία απευθύνεται ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ινδία, εταιρείες με εμπορικές συνεργασίες ή παρουσία στη χώρα, και σε ιδιώτες που πραγματοποιούν πληρωμές σε INR. Παράλληλα, εξυπηρετεί Ινδούς που εργάζονται στην Κύπρο και επιθυμούν να πραγματοποιούν εμβάσματα προς τη χώρα τους.

Η προσθήκη της Ινδικής Ρουπίας στο φάσμα των διεθνών συναλλαγών της Τράπεζας αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των δυο χωρών, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης της παρουσίας της στην ινδική αγορά, η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης της απαιτούμενης έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας για τη δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για επέκταση της διεθνούς της παρουσίας, ανάπτυξη νέων αγορών και περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου υπηρεσιών της, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού και ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόμβου διεθνών εργασιών.