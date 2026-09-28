Στο Δουβλίνο ο Μιχάλης Δαμιανός για το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, προκειμένου να συμμετάσχει στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί θα εξετάσουν την προσιτότητα της ενέργειας, την ενδυνάμωση των καταναλωτών, την καινοτομία, τις αλλαγές στην ενεργειακή αγορά, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία της ΕΕ με στρατηγικούς εταίρους.

Σε σχέση με την προσιτότητα της ενέργειας, θα συζητηθούν τρόποι αποτελεσματικότερης στόχευσης των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και η καλύτερη ανάδειξη των οφελών που προκύπτουν από την ενεργειακή απόδοση και τον εξηλεκτρισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται επίσης να δοθεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας με αξιόπιστους εταίρους. Η συζήτηση θα καλύψει, μεταξύ άλλων, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την ασφάλεια και προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, την ασφάλεια εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ