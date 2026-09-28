ΠΔΣ: Απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος χαιρετίζει τις επισημάνσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την κατάσταση και τις διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι οι διαπιστώσεις αυτές δεν προκαλούν έκπληξη στον νομικό κόσμο, αλλά επιβεβαιώνουν με σαφήνεια προβλήματα που έχουν επισημανθεί εδώ και χρόνια προς την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.

Παράλληλα, σημειώνει ότι απουσιάζουν η απαιτούμενη αποφασιστικότητα και το όραμα για μια πραγματικά σύγχρονη δικαιοσύνη. Όπως αναφέρει, η ευθύνη βαρύνει κυρίως τη δικαστική εξουσία, η οποία θα πρέπει να ενεργήσει αποφασιστικά, εφαρμόζοντας μέτρα και αποφάσεις που θα οδηγήσουν στον πλήρη εκσυγχρονισμό.

Ο ΠΔΣ επισημαίνει ακόμη ότι εκθέσεις και εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν στα συρτάρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποφασιστικότητα και διεκδίκηση όσον αφορά τις ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στην έξοδο από το τέλμα.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Απαιτούνται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και σαφές, μακροπρόθεσμο όραμα για τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης στη σύγχρονη Κύπρο.

Αναφερόμενος στην εικόνα της πρωτοβάθμιας δικαιοσύνης, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τη βιώνουν καθημερινά.

Όπως αναφέρει, οι διαθέσιμοι πόροι για τη λειτουργία των δικαστηρίων παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένοι. Παράλληλα, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, υποδομών και σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση στη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Διοίκησης Δικαστηρίων, υπονομεύουν την προσπάθεια ουσιαστικού εκσυγχρονισμού, ειδικότερα της πρωτοβάθμιας δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τον Σύλλογο, αλλά όλα τα οργανωμένα σύνολα, όπως επιχειρηματικούς συνδέσμους και άλλους οικονομικούς φορείς της Κύπρου. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, όπως αναφέρουν, θα πρέπει να ενδιαφερθεί και να απελευθερώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ενίσχυση και ανάπτυξη του τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ