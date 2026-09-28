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Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά η συζήτηση για τα ταμεία προνοίας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι η Τεχνική Επιτροπή θα συνεδριάζει εβδομαδιαία, κάθε Τρίτη, με στόχο τη διαμόρφωση συμφωνίας-πλαισίου.

Στις 6 Οκτωβρίου αρχίζει στην Τεχνική Επιτροπή η συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα, με συνεδριάσεις κάθε Τρίτη. Στη συνέχεια, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, η συζήτηση θα μεταφερθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ), ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στο ΕΣΣ, το πρωί της Δευτέρας.

Ο Υπουργός είπε ακόμη ότι οι συνεδριάσεις του ΕΣΣ θα συνεχιστούν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, με εξαίρεση την 1η και τη 19η Οκτωβρίου, οπότε θα απουσιάζει.

Απαντώντας σε ερώτηση της Γενικής Γραμματέως της ΠΕΟ για το πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αυτό θα γίνει εντός των ημερών, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχει καμία σημασία», καθώς ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί. «Και αν υπάρχει οτιδήποτε που πρέπει να αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι από τις 6 Οκτωβρίου η Τεχνική Επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα για τον δεύτερο πυλώνα. «Είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί ο διάλογος εβδομαδιαία κάθε Τρίτη και σε κάποια φάση θα ενταχθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με βάση την πρόοδο των εργασιών, ώστε να μπορέσουμε, αν καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία-πλαίσιο, να ενημερώσουμε τη Βουλή», είπε.

«Εμείς θέλουμε να προχωρήσει και ο δεύτερος πυλώνας», ανέφερε ο Υπουργός.

Ο κ. Μουσιούττας έκανε λόγο για συμφωνία-πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα, διευκρινίζοντας ότι «είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο, αλλά θα υπάρχει ένα πλαίσιο οδικού χάρτη με τις βασικές αρχές που θα διέπουν τα του δεύτερου πυλώνα».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ρώτησε τον Υπουργό γιατί δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον δεύτερο πυλώνα, επισημαίνοντας ότι «η συναίνεση ήταν ως προς το γεγονός ότι δεν θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την υπόλοιπη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Ο κ. Μουσιούττας απάντησε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κατάθεση νομοσχεδίου. «Δεν συμφωνήσαμε οτιδήποτε, πώς θα κατατεθεί; Είπαμε ότι η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα χρειάζεται 3-4 χρόνια. Θα ξεκινήσει η συζήτηση», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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