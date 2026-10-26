Η Κύπρος σε περίοδο εσωστρέφειας

Η ελεύθερη οικονομία με κοινωνικό πρόσωπο αυτό σημαίνει στην πράξη, αφού η άλλη επιλογή, και δη εκείνη των ενισχύσεων και παροχών «χάνεται» στη διασπορά, και κατατρώγεται από τον πληθωρισμό. Επιπλέον, δεν διασκεδάζει και τις εντυπώσεις ανάμεσα στους πολίτες, αφού δεν απαντά με μόνιμες λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα. Ασφαλώς και εκεί τα πράγματα δεν είναι όλα μαύρα και υπάρχουν υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεις που, αν αφεθούν να ακολουθήσουν την ορθολογιστική οικονομική θεωρία και δεν οριοθετηθούν μόνο λογιστικά, τότε όντως μπορούν να δώσουν διεξόδους.

Αλλά η μέχρι στιγμής συζήτηση για το συνταξιοδοτικό, και τα όσα τελικά κατέληξαν να εφαρμόζονται στην πράξη από τη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως και οι στρεβλώσεις της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, δεν αποτελούν παραδείγματα καθησυχασμού για την πορεία και την κατάληξη των όσων επιδιώκονται.

Γι' αυτό και η περίοδος στην οποία εισερχόμαστε, που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης εσωστρέφειας λόγω των προεκλογικών διεργασιών, που πέραν της επιλογής και του καθορισμού των υποψηφίων, θα συνοδευτεί πάρα πολύ σύντομα και από τον αναπόφευκτο ορυμαγδό πολιτικών προτάσεων, περισπούδαστων ιδεών και προθέσεων.

Ο «πληθωρισμός» των μηνυμάτων και των εξαγγελιών θα έχει, όπως και στην περίπτωση της οικονομίας, αρνητική επίπτωση στην κοινωνία, αφού θα την καταστήσει λιγότερο ικανή να επικεντρωθεί σε εκείνα τα συγκεκριμένα και μερικά που πρέπει να επιλυθούν πάραυτα. Με άλλα λόγια, αναμένεται να «φτηνύνει» η αξία του πολιτικού μηνύματος. Και μαζί του θα αποδυναμωθεί, δυστυχώς, και η επικέντρωση της κυβέρνησης στην ουσία, όσο και αν προσπαθεί με τις δηλώσεις της η προεδρία της Δημοκρατίας να πείσει ότι δεν θα ακολουθήσει αυτή την οδό.

Και εδώ είναι που βρίσκεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το μεγάλο στοίχημα. Αν, δηλαδή, μαζί με τη συμμετοχή στον αναπόφευκτα φορτισμένο δημόσιο πολιτικό διάλογο, που πολύ σύντομα θα εξελιχθεί σε αντιπαραθετικό, καταφέρει να επιφέρει εκείνες τις δυο-τρεις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται για να κάνει τη διαφορά.

Αν αυτό συμβεί, τότε η περίοδος της εσωστρέφειας θα ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο για την Κύπρο. Αν δεν συμβεί, τότε θα ξανασυζητάμε τα ίδια σε ενάμιση χρόνο από τώρα. Με τη διαφορά, όμως, της επίδρασης στον ήδη κουρασμένο Κύπριο πολίτη και ψηφοφόρο. Με ό,τι αυτό συμβαίνει για την ιδεολογική μετατόπισή του και στις συνέπειές της, όχι τώρα, όχι σε ενάμιση χρόνο, αλλά στα επόμενα πέντε και στη στάση που θα επιθυμήσει να τηρήσει τότε.

Και εκείνο το «τότε» μπορεί να μην απασχολήσει τώρα τους πολιτικούς και τους υποψηφίους, αλλά θα είναι εκείνο το «τότε» όπου ο κόσμος θα είναι εντελώς διαφορετικός από τον σημερινό, λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ωρίμανσης της διεθνούς πολυπολικότητας και των όσων αυτά θα επιφέρουν.