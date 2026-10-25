Τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών ανάπτυξης του κοιτάσματος «Κρόνος» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Στο Προεδρικό αύριο η υπογραφή της συμφωνίας για τον «Κρόνο» με την Eni - Έως 1.8 δις δολάρια η αξία των συμβολαίων
Η Eni αναμένεται να υπογράψει συμβόλαια για την κατασκευή των υποδομών ανάπτυξης του κοιτάσματος, με την αξία τους να υπολογίζεται μεταξύ 1,3 και 1,8 δισ. δολαρίων.
Νωρίτερα, στις 12:00 το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα δεχθεί τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της Eni, Guido Brusco, και αντιπροσωπεία της εταιρείας. Θα ακολουθήσει η τελετή υπογραφής της σύμβασης EPCI για τις υποδομές ανάπτυξης του κοιτάσματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΚΥΠΕ, στην τελετή θα παρευρεθούν επίσης ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, η αντιπροσωπεία της Eni και όλοι οι εργολάβοι που θα υπογράψουν τα συμβόλαια για τα κατασκευαστικά έργα. Τα έργα αφορούν τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Παρόντες θα είναι ακόμη εκπρόσωποι της Total και οι πρέσβεις της Αιγύπτου και της Ιταλίας.
Δημοσίευμα της World Street Journal, το οποίο επικαλείται το Reuters, αναφέρει ότι η Eni αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα συμβόλαια αξίας έως 1,8 δισ. δολαρίων για την κατασκευή υποδομών γεώτρησης και αγωγών, στο πλαίσιο του έργου φυσικού αερίου που αναπτύσσει στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου.
Σύμφωνα με το Reuters, η συνολική αξία των συμβολαίων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,3 και 1,8 δις δολαρίων. Αφορούν την κατασκευή υποθαλάσσιων υποδομών για την εξόρυξη, την επεξεργασία και τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο μέσω υποθαλάσσιων αγωγών.
Η Λευκωσία επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, με αρμόδιες πηγές να αναφέρουν στο ΚΥΠΕ ότι σε αυτό το εύρος υπολογίζεται το κόστος του έργου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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