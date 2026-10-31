Ποιος θα επισκευάσει τις επικίνδυνες οικοδομές; Λείπουν εργατικά χέρια, οι εργολάβοι προτιμούν τα μεγάλα έργα

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού στην κατασκευαστική βιομηχανία δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στην εκτέλεση έργων, επηρεάζοντας όχι μόνο τις νέες αναπτύξεις αλλά και τις εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης υφιστάμενων οικοδομών. Με τον χρόνο εξεύρεσης προσωπικού να φθάνει, σύμφωνα με τους εργολάβους, μέχρι και τους οκτώ μήνες, οι μικρότερες εργασίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των μεγάλων κατασκευαστικών έργων, την ώρα που εκατοντάδες επικίνδυνες οικοδομές χρήζουν παρεμβάσεων. Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στον «Π», οι αυξημένες ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητ...

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