Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επέστρεψε στη Λευκωσία έπειτα από τρεις μήνες απουσίας, εκφράζοντας την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι οι ηγέτες μπορούν να σημειώσουν πρόοδο τις επόμενες ημέρες, η οποία θα οδηγήσει σε νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του έτους. Η κ. Ολγκίν, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο για πρώτη φορά μετά την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες τον Ιούλιο, δήλωσε χθες ότι ελπίζει σε πρόοδο κατά την τριμερή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στις 9 Νοεμβρίου. Μιλώντας μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφερε ότι ο Γκουτέρες της ζήτησε να συνεχίσει να εργάζεται εντατικά για το Κυπριακό μέχρι και την τελευταία ημέρα της θητείας του. Όσον αφορά τη συνάντηση με τον ΠτΔ ε...
Η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ βλέπει παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο στο Κυπριακό - «Είμαι αισιόδοξη», δηλώνει η Ολγκίν
Με μια καθοριστική τριμερή συνάντηση να πλησιάζει, η απεσταλμένη του ΟΗΕ εκτιμά ότι πρόοδος στα οδοφράγματα και σε άλλα μέτρα, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια διευρυμένη διεθνή διάσκεψη πριν από το τέλος του έτους. Την αισιοδοξία της συμμερίζεται και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.
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