Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα ανακοίνωσε η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd.
Αλλαγές στη διοικητική ομάδα της Frou-Frou, ένας διορισμός και μία παραίτηση
Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα ανακοίνωσε η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd
Σύμφωνα με ανακοινώσεις στο ΧΑΚ, η Άντρη Παντελή διορίστηκε στη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας από την 1η Νοεμβρίου 2026.
Παράλληλα, η Αριάδνη Σαμουήλ παραιτήθηκε από τη θέση της ως Εκτελεστική Σύμβουλος της εταιρείας.
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