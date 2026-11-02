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Οικονομία

Αλλαγές στη διοικητική ομάδα της Frou-Frou, ένας διορισμός και μία παραίτηση

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα ανακοίνωσε η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd

Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα ανακοίνωσε η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις στο ΧΑΚ, η Άντρη Παντελή διορίστηκε στη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Παράλληλα, η Αριάδνη Σαμουήλ παραιτήθηκε από τη θέση της ως Εκτελεστική Σύμβουλος της εταιρείας.

#ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ #ΧΑΚ #Χρηματιστήριο

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