ΗΠΑ: Προβάδισμα Δημοκρατικών και ρεκόρ πρόωρης συμμετοχής - Στην κάλπη η δυσαρέσκεια για τον Τραμπ

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Dawn, που επικαλείται τα τελευταία δημοσκοπικά στοιχεία, ο μέσος όρος του Call the Map έδινε την Κυριακή προβάδισμα 7,8 ποσοστιαίων μονάδων στους Δημοκρατικούς. Παράλληλα, δημοσκόπηση της Big Data Poll, που διενεργήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, κατέγραψε ποσοστό 52,3% για τους Δημοκρατικούς έναντι 40% για τους Ρεπουμπλικανούς μεταξύ των πιθανότερων ψηφοφόρων.

Στην ίδια έρευνα, το ποσοστό αποδοκιμασίας του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το 58,6%. Τα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα της πολιτικής δυσαρέσκειας, χωρίς ωστόσο να προδικάζουν την έκβαση των επιμέρους αναμετρήσεων, από τις οποίες θα κριθεί η σύνθεση του Κογκρέσου.

Πάνω από 53 εκατομμύρια ψήφοι πριν ανοίξουν οι κάλπες

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται στην πρόωρη ψηφοφορία. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, περισσότεροι από 53 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 45,9 εκατομμυρίων ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Περίπου 30 εκατομμύρια από αυτές τις ψήφους κατατέθηκαν με φυσική παρουσία. Στο Τέξας είχαν ψηφίσει πρόωρα περισσότεροι από 7,6 εκατομμύρια πολίτες, στην Καλιφόρνια 5,5 εκατομμύρια και στη Φλόριντα 5,1 εκατομμύρια. Στην Τζόρτζια, η πρόωρη συμμετοχή ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια, καταρρίπτοντας επίσης το προηγούμενο ρεκόρ για ενδιάμεσες εκλογές.

Η αυξημένη προσέλευση καταγράφει έντονη κινητοποίηση του εκλογικού σώματος, χωρίς να αποτελεί από μόνη της ένδειξη για το ποιο κόμμα θα επικρατήσει.

Η ακρίβεια και ο πόλεμος με το Ιράν στο επίκεντρο

Το κόστος ζωής αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας. Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, των καυσίμων, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης έχουν ενισχύσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, ενώ οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν προστίθενται στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι δεν εκπλήρωσε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για μείωση των τιμών και περιορισμό των πολεμικών συγκρούσεων. Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί προβάλλουν τις φορολογικές τους παρεμβάσεις και τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με προηγούμενη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, που ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, η αποδοχή του έργου του Τραμπ περιοριζόταν στο 32%, ενώ το 73% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι το κόστος ζωής κινείται προς λανθασμένη κατεύθυνση.

Ο Τραμπ στο επίκεντρο της αναμέτρησης

Σε ανάλυσή του ενόψει των εκλογών, το Associated Press επισημαίνει ότι οι πολιτικές επιλογές του Τραμπ έχουν καταστήσει δυσκολότερη την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τις κοινοβουλευτικές τους πλειοψηφίες.

Οι δασμοί, ο πόλεμος με το Ιράν και η αύξηση του κόστους ζωής αποτελούν, σύμφωνα με την ανάλυση, ζητήματα που δυσκολεύουν τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους να αποστασιοποιηθούν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ έχει επιδιώξει να μετατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές σε προσωπική πολιτική αναμέτρηση, καλώντας τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Το Associated Press σημειώνει ακόμη ότι οργανώσεις που συνδέονται πολιτικά με τον Τραμπ έχουν δαπανήσει σχεδόν 277 εκατομμύρια δολάρια από τον Σεπτέμβριο για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια απέναντι στον πρόεδρο δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αποδοχή των πολιτικών προτάσεων των Δημοκρατικών, επισημαίνει το πρακτορείο.

Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν σήμερα την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρή αύξηση τριών εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ στη Γερουσία απαιτείται αύξηση τεσσάρων εδρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις στο Μίσιγκαν, στο Οχάιο, στο Τέξας, στο Κάνσας και στην Αλάσκα. Ο Τραμπ πραγματοποίησε προεκλογικές εμφανίσεις στην Αϊόβα και στο Κάνσας, δύο πολιτείες στις οποίες είχε επικρατήσει στις προεδρικές εκλογές του 2024, επιχειρώντας να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Γερουσία.

Η απώλεια της πλειοψηφίας έστω και σε ένα από τα δύο σώματα θα περιόριζε τη δυνατότητα των Ρεπουμπλικανών να προωθούν απρόσκοπτα τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης. Θα επέτρεπε επίσης στους Δημοκρατικούς να ασκήσουν ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, μεταξύ άλλων μέσω ερευνών για κυβερνητικές αποφάσεις και πολιτικές.

Με την πρόωρη συμμετοχή σε επίπεδα ρεκόρ, τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών και την οικονομία να κυριαρχεί στην προεκλογική αντιπαράθεση, το αποτέλεσμα της Τρίτης θα καθορίσει τους συσχετισμούς δυνάμεων στην Ουάσιγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια.