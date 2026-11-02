ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ ζητούν μπλόκο σε άδειες εργοδοτών-παραβατών- Προειδοποίηση για μέτρα

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η παραχώρηση αδειών απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, δεν μπορεί να εγκρίνονται ανεξέλεγκτα και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της εφαρμογής εκ μέρους των εργολάβων-υπεργολάβων, των συμφωνηθέντων που απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις εργατικές νομοθεσίες.

«Το Υπουργείο Εργασίας έχει υποχρέωση, πριν από την έγκριση ή ανανέωση οποιασδήποτε αίτησης, να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι Συλλογικές Συμβάσεις, τηρούνται οι εργατικές νομοθεσίες και οι υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους και τα Κοινωνικά Ταμεία» σημειώνεται.

«Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και προκλητικό όταν αφορά εργολάβους-υπεργολάβους που αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου. Όπως είναι γνωστό, όσοι υπογράφουν συμβόλαια με το δημόσιο, όπως για παράδειγμα για έργα που αφορούν, Υπουργεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ., υποχρεώνονται με βάση τους όρους του συμβολαίου, να εφαρμόζουν τις κλαδικές ή/και τις επικρατούσες συλλογικές συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μεταξύ των Συντεχνιών και των διάφορων εργοδοτικών οργανώσεων», τονίζουν.

«Γι’ αυτό για εμάς, είναι απαράδεκτο στα έργα αυτά, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κυπριακό λαό, να υπάρχουν παραβιάσεις από επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις, με την Κυβέρνηση να τους ανταμείβει και από πάνω, δίνοντας άδειες για εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες. Η στάση αυτή είναι καταδικαστέα, αφού το κράτος δεν μπορεί από τη μια να είναι εργοδότης και αναθέτουσα αρχή, και από την άλλη να παραβιάζει τη νομοθεσία, με το να ανέχεται ή και να διευκολύνει σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω του Υπουργείου, τέτοιες πρακτικές», προσθέτουν.

Οι Ομοσπονδίες Οικοδομών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία τους για την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσει στην ανανέωση αδειών απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις, για τις οποίες υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, διαπιστωμένες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

«Δεν μπορεί από τη μια πλευρά η Υπηρεσία Επιθεώρησης να προβαίνει σε ελέγχους, να καταγράφει παραβιάσεις, να προχωρεί σε καταγγελίες και να εξασφαλίζει καταδίκες και από την άλλη το ίδιο το κράτος, μέσω της αρμόδιας διαδικασίας ανανέωσης αδειών, να επιτρέπει τη συνέχιση της ίδιας πρακτικής χωρίς ουσιαστικές συνέπειες», υποδεικνύουν.

«Η ανοχή σε τέτοια φαινόμενα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, υπονομεύει τις συλλογικές συμβάσεις, υποσκάπτει τους όρους απασχόλησης, και πλήττει συνολικά τους εργαζόμενους του κλάδου. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούνται ως μέσο καταστρατήγησης των δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί με τους αγώνες των εργαζομένων», τονίζουν.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων απαιτούν:

· Να μη χορηγούνται άδειες σε εργοδότες που αποδεδειγμένα παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση και την εργατική νομοθεσία και να επανεξετάσει άμεσα τις αποφάσεις ανανέωσης ή/και ακύρωσης αδειών στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

· Να προηγείται ουσιαστικός έλεγχος με την επανασύσταση των τεχνικών επιτροπών με τη συμμετοχή τόσο των συνδικαλιστικών όσο και των εργοδοτικών οργανώσεων, για την παραχώρηση αδειών απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες σε εργολάβους.

· Να ενισχυθούν οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στα εργοτάξια.

· Να διασφαλίζεται ότι όλοι οι όροι των Συλλογικών Συμβάσεων και η ισχύουσα εργατική νομοθεσία τηρούνται στο ακέραιο.

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας δεν μπορεί να είναι προαιρετική ούτε να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία να επιβραβεύονται με τη συνέχιση της δυνατότητας εργοδότησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Συντεχνίες μας θα προχωρήσουν σε δυναμικά μέτρα, με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», καταλήγουν.