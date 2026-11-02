Με τον Χριστοδουλίδη θέλει συνάντηση ο Φειδίας για επάρκεια και τιμές ηλεκτρισμού - «Ανεπαρκής» η απάντηση του Υπ. Ενέργειας

Το υπόμνημα, με τίτλο «Προτάσεις για φθηνότερο ηλεκτρισμό και ασφαλή εφοδιασμό», υποβλήθηκε μετά την παγκύπρια διαμαρτυρία της 17ης Οκτωβρίου 2026. Η οργάνωση αναφέρει ότι η υπουργική απάντηση, η οποία διαβιβάστηκε με επιστολή του Υπουργού στις 27 Οκτωβρίου, απαριθμεί κυρίως ενέργειες και παραπέμπει σε μελλοντικές αποφάσεις, χωρίς να απαντά επαρκώς στις προτάσεις της. Επισημαίνει επίσης ότι είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Υπουργό και τους συμβούλους του, η οποία, κατά την ίδια, δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις.

Στο θέμα της επάρκειας για το 2030, η οργάνωση εκτιμά ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καθυστέρησης τουλάχιστον δύο ετών μετά το τέλος του 2029 στην αξιόπιστη τροφοδοσία ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Διευκρινίζει ότι πρόκειται για εκτίμηση κινδύνου και όχι για βεβαιότητα και ζητά άμεση βολιδοσκόπηση των ευρωπαϊκών θεσμών για πιθανή μεταβατική παρέκκλιση, καθώς και εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που αυτή δεν εγκριθεί. Για τον σχεδιασμό στη Δεκέλεια, αντιπαραβάλλει την απόσυρση 360 MW μονάδων βάσης με την πρόβλεψη για 80 MW αεριοστροβίλων αιχμής και εφεδρείας, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ισοδύναμη αντικατάσταση.

Για τις τιμές, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου αναφέρει ότι τα όρια προσφορών που επικαλείται το Υπουργείο -500 ευρώ ανά MWh στην προημερήσια αγορά και 1.000 ευρώ ανά MWh στην αγορά εξισορρόπησης- δεν αποδεικνύουν προστασία από αδικαιολόγητα υψηλές χρεώσεις. Τα συγκρίνει με μέσο όρο μηνιαίων χονδρικών τιμών περίπου 200 ευρώ ανά MWh, σημειώνοντας ότι τα όρια προσφορών δεν ταυτίζονται με τις μέσες τιμές και ότι η εξισορρόπηση είναι διαφορετική αγορά. Ζητά αξιολόγηση μεταβατικού πλαφόν, με βάση το τεκμηριωμένο κόστος και εύλογο κέρδος ανά τεχνολογία, υπό έλεγχο νομιμότητας και με διασφάλιση ότι το όφελος θα μεταφερθεί στους καταναλωτές.

Η οργάνωση ζητά επίσης να αξιολογηθεί η εφαρμογή αμφίδρομων Συμβολαίων επί Διαφοράς (CfDs) για την αποθήκευση και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αντίστοιχο ελληνικό καθεστώς στις 24 Νοεμβρίου 2021. Υποστηρίζει ότι οι αναφορές σε ομάδες εργασίας και εκπαίδευση στελεχών δεν συνιστούν απόφαση εφαρμογής στην Κύπρο. Για την αποθήκευση ζητά στοιχεία όχι μόνο για την ισχύ σε MW αλλά και για τη χωρητικότητα σε MWh, τη διάρκεια εκφόρτισης, το στάδιο υλοποίησης και τις ημερομηνίες λειτουργίας των έργων έως το 2030.

Αναφορικά με τα δίκτυα, σημειώνει ότι, σε περιπτώσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες που επισημαίνει, γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο χωρίς έγχυση στο δίκτυο. Ζητά συγκεκριμένα έργα και χρονοδιαγράμματα για την άρση περιορισμών όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για δημόσιο τριμηνιαίο απολογισμό με στοιχεία για τις χονδρικές τιμές, το κόστος εξισορρόπησης, τον ανταγωνισμό και την πραγματική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς, διευκρινίζοντας ότι ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της ΡΑΕΚ δεν αναιρεί, κατά την άποψή της, την κυβερνητική ευθύνη σχεδιασμού και συντονισμού.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ζητά αιτιολογημένη απάντηση για κάθε πρόταση, κοστολόγηση, καθορισμό υπεύθυνου φορέα και συγκεκριμένες προθεσμίες. Επαναλαμβάνει το αίτημά της για στοχευμένη φορολογική ελάφρυνση στη βασική οικιακή κατανάλωση και για εφαρμόσιμο σχέδιο επάρκειας ηλεκτρισμού το 2030. Στην ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της οργάνωσης, Φειδίας Παναγιώτου, αναφέρει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να συνεχίσει να επωμίζεται το κόστος καθυστερήσεων και έλλειψης έγκαιρων αποφάσεων.